Байден обговорив ситуацію в Україні та загрозу Росії з Радою нацбезпеки, – ЗМІ

Президент США зібрав Раду нацбезпеки для обговорення ситуації навколо України. Зокрема, загрози нового нападу Росії.

Про це повідомили низка ЗМІ з посиланням на Білий дім. На нараді Байдена начебто інформували про російські військові операції на кордонах з Україною.

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Байден скликав Раду нацбезпеки: говорили про Україну

На офіційному сайті Білого дому станом на 5 ранку за Києвом повідомлення про це не було. А проте низка світових ЗМІ з посиланням саме на адміністрацію Джо Байдена (точніше, на так званий White House press pool – репортерів, які працюють безпосередньо у Білому домі "у перших рядах") написали, що у Сполучених Штатах Америки відбулася Рада нацбезпеки.

Захід провели частково наживо (особисто присутніми були радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван та політичний радник Стів Рікетті), частково у форматі відеозв'язку по захищених лініях. Головною темою обговорення була агресивна поведінка Росії щодо України, яка почалася давно й далі триває.

Президента США члени Ради нацбезпеки проінформували про військові операції, які проводить Кремль безпосередньо біля українських кордонів.

які проводить Кремль безпосередньо біля українських кордонів. Спільно з Байденом Рада обговорили зусилля щодо деескалації ситуації дипломатичними засобами, а також і можливі заходи стримування Росії у співпраці з союзниками (наприклад, продовження постачання зброї Україні).

Джо Байден у розмові з членами Ради вкотре підтвердив, що у випадку нового вторгнення Росії в Україну режим Володимира Путіна відчує суворі наслідки.

речниця Білого дому Джен Псакі 21 січня запевняла, що 22 – 23 січня Джо Байден буде говорити з представниками органів нацбезпеки США про письмову відповідь на вимоги Росії щодо нерозширення НАТО. у Білому домі цей потенційний документ називаються не "письмовими відповідями", як у Росії, а "означенням стурбованостей", усунення яких має допомогти сторонам зміцнити взаємну безпеку.

Тут варто нагадати, що:

У переддень, 21 січня, у Швейцарії зустрічалися глава МЗС Росії Сергій Лавров та державний секретар США Ентоні Блінкен. Та ця зустріч не сприяла якомусь прогресу у відносинах країн.

Росія продовжує погрожувати "страшними наслідками", якщо її ультиматум не приймуть. А він вже, до слова, розширився, і тепер включає нову вимогу – виведення військ НАТО з Болгарії та Румунії.

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