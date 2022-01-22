Шольц планує відвідати Штати у лютому

Президент США нібито в останній момент запросив канцлера Німеччини у Вашингтон, а той відмовився. Прессекретарка Ради національної безпеки Едрієн Вотсон заперечила цю інформацію.

Читайте також Байден обговорить з радниками відповідь на російські вимоги "гарантій безпеки"

Це повідомлення є хибним. Цього не відбувалося — це цілком вигадано,

– наголосила Вотсон.

За даними німецького видання, Байден запрошував Шольфа, щоб обговорити загрозу нападу Росії на Україну. Водночас Вотсон зазначила, що канцлер має відвідати Білий дім наступного місяця: "Німецька сторона запропонувала дати, і ми відповідаємо на них. Ми з нетерпінням чекаємо на можливість вітати канцлера в США у лютому".

Що цьому передувало

Spiegel писало, що Шольц відмовив Байдену через нібито заклопотаність та ситуацію з коронавірусом. Канцлер у цей час має вирушити у Мадрид.

Зверніть увагу! Перша розмова Шольца та Байдена відбулася у грудні 2021 року. Тоді лідери зазначили, що їхні держави пов'язують тісні стосунки. Вони також заявили про готовність спільно працювати і всьому спектрі світових проблем.

Шольц може зустрітися з Макроном

За даними ЗМІ, 25 січня канцлер Німеччини планує зустрітися з французьким президентом Еммануелем Макроном. Політики мають обговорити агресію Росії щодо України, питання клімату та головування Німеччини в G7.

Це може вас зацікавити – Шольц може зустрітися з Путіним у січні: відео