Байден обсудил ситуацию в Украине и угрозу России с Советом нацбезопасности, – СМИ

Президент США собрал Совет национальной безопасности для обсуждения ситуации вокруг Украины. В частности, угрозы нового нападения России.

Об этом сообщил ряд СМИ со ссылкой на Белый дом. На совещании Байдена якобы информировали о российских военных операциях на границах с Украиной.

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Байден созвал Совет нацбезопасности: говорили об Украине

На официальном сайте Белого дома по состоянию на 5 утра по Киеву сообщения об этом не было. Однако ряд мировых СМИ со ссылкой именно на администрацию Джо Байдена (точнее, на так называемый White House press pool – репортеров, работающих непосредственно в Белом доме "в первых рядах") написали, что в Соединенных Штатах Америки состоялся Совет нацбезопасности.

Мероприятие провели частично вживую (лично присутствовали советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и политический советник Стив Рикетти), частично в формате видеосвязи по защищенным линиям. Главной темой обсуждения было агрессивное поведение России в отношении Украины, которое началось давно и продолжается сейчас.

Президента США члены Совета нацбезопасности проинформировали о военных операциях, которые проводит Кремль непосредственно возле украинских границ.

которые проводит Кремль непосредственно возле украинских границ. Совместно с Байденом Совет обсудил усилия по деэскалации ситуации дипломатическими средствами, а также возможные меры сдерживания России в сотрудничестве с союзниками (например, продолжение поставок оружия Украине).

Джо Байден в разговоре с членами Совета еще раз подтвердил, что в случае нового вторжения России в Украину режим Владимира Путина ощутит серьезные последствия.

представитель Белого дома Джен Псаки 21 января уверяла, что 22 – 23 января Джо Байден будет говорить с представителями органов национальной безопасности США о письменном ответе на требования России по нерасширению НАТО. в Белом доме этот потенциальный документ называются не "письменными ответами", как в России, а "определением обеспокоенностей", устранение которых должно помочь сторонам укрепить взаимную безопасность.

Здесь следует напомнить, что:

Накануне, 21 января, в Швейцарии встречались глава МИД России Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен. Но эта встреча не способствовала какому-либо прогрессу в отношениях стран.

Россия продолжает угрожать "страшными последствиями", если ее ультиматум не примут. Он уже, к слову, расширился, и теперь включает новое требование – вывод войск НАТО из Болгарии и Румынии.

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