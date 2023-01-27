Байдужість убиває разом з ненавистю, – Зеленський у День пам'яті жертв Голокосту

Традиційно 27 січня Україна вшановує пам'ять мільйонів жертв Голокосту. У цей день Володимир Зеленський нагадав, що байдужість убиває разом з ненавистю.

Про це український лідер сказав у своєму новому відеозверненні до українців. Зеленський наголосив, що байдужість і ненависть завжди тільки вдвох здатні творити зло.

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Президент України підкреслив, що важливо, аби кожен, хто цінує життя, проявляв рішучість, коли треба рятувати тих, кого ненависть прагне знищити.

Сьогодні ми згадуємо праведників народів світу, які різних людей в різних країнах однаково рішуче рятували. Сьогодні ми згадуємо рішучість глобальної коаліції, яка зупинила нацизм. І сьогодні ми повторюємо рішучіше, ніж коли-небудь раніше: "Ніколи знову ненависті та байдужості",

– зазначив Володимир Зеленський.

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Український лідер додав, що чим більше народів світу подолають байдужість, тим менше у світі залишиться ненависті.

Що треба знати про Голокост: головне

Саме 27 січня 1945 року війська першого українського фронту увійшли до нацистського табору смерті Аушвіц. Відтоді у цей день вшановують пам'ять жертв невинно вбитих людей.

Що таке Голокост

Голокост був систематичним, державним переслідуванням і вбивством шести мільйонів європейських євреїв нацистським режимом Німеччини та його союзниками й колабораціоністами.

Епоха Голокосту почалася в січні 1933 року, коли до влади в Німеччині прийшли Адольф Гітлер і нацистська партія. Вона закінчився у травні 1945 року, коли союзні держави перемогли нацистську Німеччину в Другій світовій.

В основі Голокосту лежав антисемитізм. Він був основним принципом нацистської ідеології. Це упередження було також поширене по всій Європі.

Під час Другої світової нацистська Німеччина, її союзники та колабораціоністи вбили майже двох із кожних трьох європейських євреїв, застосовуючи смертельні умов існування, жорстоке поводження, масові розстріли та вбивства з допомогою газу, а також використовуючи спеціально розроблені центри фізичного знищення. Основним засобом вбивства в таборах смерті був отруйний газ, який випускали в герметичні газові камери або фургони.