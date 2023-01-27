Безразличие убивает вместе с ненавистью, – Зеленский в День памяти жертв Холокоста

Традиционно 27 января Украина чтит память миллионов жертв Холокоста. В этот день Владимир Зеленский напомнил, что безразличие убивает вместе с ненавистью.

Об этом украинский лидер сказал в своем новом видео обращении к украинцам. Зеленский подчеркнул, что безразличие и ненависть всегда только вдвоем способны творить зло.

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Президент Украины подчеркнул, что важно, чтобы каждый, кто ценит жизнь, проявлял решительность, когда нужно спасать тех, кого ненависть стремится уничтожить.

Сегодня мы вспоминаем праведников народов мира, которые разных людей в разных странах решительно спасали. Сегодня мы вспоминаем решительность глобальной коалиции, остановившей нацизм. И сегодня мы повторяем решительнее, чем когда-либо раньше: "Никогда снова ненависти и безразличия",

– отметил Владимир Зеленский.

Обращение президента Украины в День памяти жертв Холокоста: смотрите видео

Украинский лидер добавил, что чем больше народов мира преодолеют безразличие, тем меньше в мире останется ненависти.

Что нужно знать о Холокосте: главное

Именно 27 января 1945 войска первого украинского фронта вошли в нацистский лагерь смерти Аушвиц. С этого дня в этот день чтят память жертв невинно убитых людей.

Что такое Холокост

Холокост был систематическим, государственным преследованием и убийством шести миллионов европейских евреев нацистским режимом Германии и его союзниками и коллаборационистами.

Эпоха Холокоста началась в январе 1933 года, когда к власти в Германии пришли Адольф Гитлер и нацистская партия. Она окончилась в мае 1945 года, когда союзные государства победили нацистскую Германию во Второй мировой.

В основе Холокоста лежал антисемитизм. Он являлся основным принципом нацистской идеологии. Это предупреждение было также распространено по всей Европе.

Во время Второй мировой войны нацистская Германия, ее союзники и коллаборационисты убили почти двух из каждых трех европейских евреев, применяя смертельные условия существования, жестокое обращение, массовые расстрелы и убийства с помощью газа, а также используя специально разработанные центры физического уничтожения. Основным средством убийства в лагерях смерти был ядовитый газ, выпускаемый в герметичные газовые камеры или фургоны.