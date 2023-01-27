Про це український лідер сказав у своєму новому відеозверненні до українців. Зеленський наголосив, що байдужість і ненависть завжди тільки вдвох здатні творити зло.

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Президент України підкреслив, що важливо, аби кожен, хто цінує життя, проявляв рішучість, коли треба рятувати тих, кого ненависть прагне знищити.

Сьогодні ми згадуємо праведників народів світу, які різних людей в різних країнах однаково рішуче рятували. Сьогодні ми згадуємо рішучість глобальної коаліції, яка зупинила нацизм. І сьогодні ми повторюємо рішучіше, ніж коли-небудь раніше: "Ніколи знову ненависті та байдужості",

– зазначив Володимир Зеленський.

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