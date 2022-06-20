"Байрактари" – не межа: Туреччина організувала маневри безпілотних морських суден
Джерело:Ісмаїл Демір
Туреччина провела маневри безпілотних морських суден. Зокрема здійснили маневри з новим безпілотним морським судном Sürü.
Відповідну інформацію повідомив очільник Директорату оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір. Про це він написав 19 травня.
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Туреччина провела нові маневри на морі
Глава Директорату оборонної промисловості Туреччини розповів, що країна вступила в нову фазу їхнього проєкту безпілотних морських транспортних засобів проєкту Herd.
Нове безпілотне морське судно Sürü проєкту здійснило спільні маневри з безпілотними морськими судами MİR та ALBATROS-S,
– розповів Ісмаїл Демір.
Додав також, що особливістю цих маневрів були спільні дії різних по розмірах та можливостях безпілотних суден.
Окрім того, Демір за результатами маневрів пояснив журналістам:
- новітні розробки турецького оборонно-промислового комплексу призначені для виконання різних завдань на морі при віддаленому керівництві;
- це можливо, завдяки новітнім системам навігації, автоматичного виявлення перешкод та динамічного маневрування.
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Коротко про допомогу, яку Туреччина надала Україні
- 9 квітня турецький чиновник під час зустрічі з журналістами розповів, що російську сторону дуже засмучує той факт, що їхні танки знищуються також за допомогою "Байрактара". Мовляв, турецькі безпілотники "Байрактар" допомагають українським бійцям нищити ворожі танки.
- Натомість чиновник відповів Москві, що компанія Baykar Technologies – приватна. Тому Туреччина не може впливати за те, кому та що постачає виробник "Байрактарів".
- У квітні Туреччина заявила, що готова стати гарантом безпеки України, проте є умова. Мовиться про 5 пункт НАТО. Турецький міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу тоді говорив, що пункт про "п'яту статтю" Україна запропонувала після першого раунду переговорів.
- Варто пригадати, що у 5 пункті НАТО мовиться про колективну оборону. Він свідчить, що напад на одного з членів Альянсу буде розглядатися як напад на всіх його членів.
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