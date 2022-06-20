"Байрактари" – не межа: Туреччина організувала маневри безпілотних морських суден

Туреччина провела маневри безпілотних морських суден. Зокрема здійснили маневри з новим безпілотним морським судном Sürü.

Відповідну інформацію повідомив очільник Директорату оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір. Про це він написав 19 травня.

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Туреччина провела нові маневри на морі

Глава Директорату оборонної промисловості Туреччини розповів, що країна вступила в нову фазу їхнього проєкту безпілотних морських транспортних засобів проєкту Herd.

Нове безпілотне морське судно Sürü проєкту здійснило спільні маневри з безпілотними морськими судами MİR та ALBATROS-S,

– розповів Ісмаїл Демір.

Додав також, що особливістю цих маневрів були спільні дії різних по розмірах та можливостях безпілотних суден.

Окрім того, Демір за результатами маневрів пояснив журналістам:

новітні розробки турецького оборонно-промислового комплексу призначені для виконання різних завдань на морі при віддаленому керівництві;

це можливо, завдяки новітнім системам навігації, автоматичного виявлення перешкод та динамічного маневрування.

Туреччина провела нові маневри на морі: дивіться відео

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Коротко про допомогу, яку Туреччина надала Україні

9 квітня турецький чиновник під час зустрічі з журналістами розповів, що російську сторону дуже засмучує той факт, що їхні танки знищуються також за допомогою "Байрактара". Мовляв, турецькі безпілотники "Байрактар" допомагають українським бійцям нищити ворожі танки.

Натомість чиновник відповів Москві, що компанія Baykar Technologies – приватна. Тому Туреччина не може впливати за те, кому та що постачає виробник "Байрактарів".

У квітні Туреччина заявила, що готова стати гарантом безпеки України, проте є умова. Мовиться про 5 пункт НАТО. Турецький міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу тоді говорив, що пункт про "п'яту статтю" Україна запропонувала після першого раунду переговорів.

Варто пригадати, що у 5 пункті НАТО мовиться про колективну оборону. Він свідчить, що напад на одного з членів Альянсу буде розглядатися як напад на всіх його членів.

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