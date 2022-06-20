"Байракторы" – не предел: Турция организовала маневры беспилотных морских судов

Турция провела маневры беспилотных морских судов. В частности, совершили маневры с новым беспилотным морским судном Sürü.

Соответствующую информацию сообщил глава Директората оборонной промышленности Турции Исмаил Демир. Об этом он написал 19 мая.

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Турция провела новые маневры на море

Глава директората оборонной промышленности Турции рассказал, что страна вступила в новую фазу их проекта беспилотных морских транспортных средств проекта Herd.

Новое беспилотное морское судно Sürü провело совместные маневры с беспилотными морскими судами MİR и ALBATROS-S,

– рассказал Исмаил Демир.

Добавил также, что особенностью этих маневров были совместные действия разных по размерам и возможностям беспилотных судов.

Кроме того, Демир по результатам маневров объяснил журналистам:

новейшие разработки турецкого оборонно-промышленного комплекса предназначены для выполнения разных задач на море при отдаленном руководстве;

это возможно благодаря новейшим системам навигации, автоматического обнаружения помех и динамического маневрирования.

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Кратко о помощи, которую Турция предоставила Украине

9 апреля турецкий чиновник во время встречи с журналистами рассказал, что российскую сторону очень огорчает тот факт, что их танки уничтожаются с помощью "Байрактара". Мол, турецкие беспилотники "Байрактар" помогают украинским бойцам уничтожать вражеские танки .

В то же время чиновник ответил Москве, что компания Baykar Technologies – частная. Поэтому Турция не может влиять на то, кому и что поставляет производитель "Байрактаров".

В апреле Турция заявила, что готова стать гарантом безопасности Украины , однако есть условие. Речь идет о 5 пункте НАТО. Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу тогда говорил, что пункт "пятую статью" Украина предложила после первого раунда переговоров.

Следует вспомнить, что в 5 пункте НАТО говорится о коллективной обороне. Он свидетельствует, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех его членов.

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