"Байракторы" – не предел: Турция организовала маневры беспилотных морских судов
Источник:Исмаил Демир
Турция провела маневры беспилотных морских судов. В частности, совершили маневры с новым беспилотным морским судном Sürü.
Соответствующую информацию сообщил глава Директората оборонной промышленности Турции Исмаил Демир. Об этом он написал 19 мая.
В июне в Турции состоятся учения НАТО Ramstein Dust II-2022
Турция провела новые маневры на море
Глава директората оборонной промышленности Турции рассказал, что страна вступила в новую фазу их проекта беспилотных морских транспортных средств проекта Herd.
Новое беспилотное морское судно Sürü провело совместные маневры с беспилотными морскими судами MİR и ALBATROS-S,
– рассказал Исмаил Демир.
Добавил также, что особенностью этих маневров были совместные действия разных по размерам и возможностям беспилотных судов.
Кроме того, Демир по результатам маневров объяснил журналистам:
- новейшие разработки турецкого оборонно-промышленного комплекса предназначены для выполнения разных задач на море при отдаленном руководстве;
- это возможно благодаря новейшим системам навигации, автоматического обнаружения помех и динамического маневрирования.
Турция провела новые маневры на море: смотрите видео
Вывоз зерна: Украина, Россия и Турция назначат представителя от минобороны
Кратко о помощи, которую Турция предоставила Украине
- 9 апреля турецкий чиновник во время встречи с журналистами рассказал, что российскую сторону очень огорчает тот факт, что их танки уничтожаются с помощью "Байрактара". Мол, турецкие беспилотники "Байрактар" помогают украинским бойцам уничтожать вражеские танки .
- В то же время чиновник ответил Москве, что компания Baykar Technologies – частная. Поэтому Турция не может влиять на то, кому и что поставляет производитель "Байрактаров".
- В апреле Турция заявила, что готова стать гарантом безопасности Украины , однако есть условие. Речь идет о 5 пункте НАТО. Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу тогда говорил, что пункт "пятую статью" Украина предложила после первого раунда переговоров.
- Следует вспомнить, что в 5 пункте НАТО говорится о коллективной обороне. Он свидетельствует, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех его членов.