Об этом рассказал турецкий чиновник во время встречи с журналистами. Он добавил, что российскую сторону очень огорчает тот факт, что их танки уничтожаются с помощью "Байрактара".

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Россия жалуется – Турция разводит руками

Россияне расстроены и иногда жалуются на продажу дронов. Раньше жаловались и жалуются сейчас,

– сказал он.

Чиновник добавил, что компания Baykar Technologies – частная. Поэтому официальная Анкара объяснила Москве, что не может влиять на то, кому и что она поставляет.

Но мы уже дали ответ... что это частные компании, и эти закупки беспилотников были сделаны и до войны,

– подчеркнул он во время встречи с журналистами.

Отметим, что технологический директор компании Baykar Technologies подчеркнул, что беспилотник "делает то, для чего его создали, и для этого его модернизировали".

Добавим, что продажа "Байрактаров" Украине очень разозлила Россию. Мол, турецкая оборонная компания поставляла беспилотники в нашу страну, несмотря на возражения со стороны страны-агрессора, а также согласие о совместном производстве.

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