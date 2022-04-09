Про це розповів турецький чиновник під час зустрічі з журналістами. Він додав, що російську сторону дуже засмучує той факт, що їхні танки знищуються також за допомогою "Байрактара".

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Росія бідкається – Туреччина розводить руками

Росіяни засмучені й іноді скаржаться на продаж дронів. Раніше скаржилися і скаржаться зараз,

– сказав він.

Чиновник додав, що компанія Baykar Technologies – приватна. Тож офіційна Анкара пояснила Москві, що не може впливати на те, кому та що вона постачає.

Але ми вже дали відповідь... що це приватні компанії, і ці закупівлі безпілотників були зроблені і до війни,

– наголосив він під час зустрічі з журналістами.

Зазначимо, що технологічний директор компанії Baykar Technologies підкреслив, що безпілотник "робить те, для чого його створили, і для цього його модернізували".

Додамо, що продаж "Байрактарів" Україні дуже розізлила Росію. Мовляв, Турецька оборонна компанія постачала безпілотники до нашої країни, попри заперечення з боку країни-агресорки, а також згоду про спільне виробництво.

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