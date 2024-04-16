Мобілізація в Україні: хто звільняється від проходження базової загальновійськової підготовки

З початку вересня 2025 року вводиться базова військова служба для всіх чоловіків віком від 18 до 25 років, яка замінить нинішню строкову службу. Втім, є категорія осіб, яка звільняється від її проходження.

У законі вказано, що військовозобов'язані до 25 років, які пройшли базову військову підготовку або БЗВП, отримають автоматичну відстрочку від призову, і їх можна буде призвати тільки за їхньою згодою. Більш детально про те, як працюватиме новий закон про мобілізацію – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Хто звільнений від проходження БЗВП

Базова загальновійськова підготовка проводитиметься для отримання військової спеціальності військовими та навчальними закладами. Цей курс буде включений до навчальних планів вищих навчальних закладів як окрема навчальна дисципліна.

Військовозобов'язані чоловіки до 25 років, які успішно пройшли БЗВП або базову військову службу, отримають відстрочку від призову, а призвати їх можна буде тільки за їхньою згодою.

Хто звільняється від проходження БЗВП:

призовники, визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби;

призовники, які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;

призовники, які вже проходили військову службу.

Зазначимо, що особи, які не пройшли базову загальновійськову підготовку або базову військову службу, не не зможуть стати держслужбовцями, службовцями ОМС, прокурорами (окрім прокурорів САП).

Закон про мобілізацію: що відомо