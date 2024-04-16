Мобилизация в Украине: кто освобождается от прохождения базовой общевойсковой подготовки
С начала сентября 2025 года вводится базовая военная служба для всех мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, которая заменит нынешнюю срочную службу. Впрочем, есть категория лиц, которая освобождается от ее прохождения.
В законе указано, что военнообязанные до 25 лет, которые прошли базовую военную подготовку или БОВП, получат автоматическую отсрочку от призыва, и их можно будет призвать только с их согласия. Более подробно о том, как будет работать новый закон о мобилизации – читайте в материале 24 Канала.
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Кто освобожден от прохождения БОВП
Базовая общевойсковая подготовка будет проводиться для получения военной специальности военными и учебными заведениями. Этот курс будет включен в учебные планы высших учебных заведений как отдельная учебная дисциплина.
Военнообязанные мужчины до 25 лет, которые успешно прошли БОВП или базовую военную службу, получат отсрочку от призыва, а призвать их можно будет только с их согласия.
Кто освобождается от прохождения БОВП:
- призывники, признанные по состоянию здоровья непригодными к военной службе;
- призывники, которые до приобретения гражданства Украины прошли военную службу в других государствах;
- призывники, которые уже проходили военную службу.
Отметим, что лица, которые не прошли базовую общевойсковую подготовку или базовую военную службу, не смогут стать госслужащими, служащими ОМС, прокурорами (кроме прокуроров САП).
Закон о мобилизации: что известно
- Верховная Рада 11 апреля все же приняла во втором чтении многострадальный законопроект о мобилизации. Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк рассказал, что законопроект о мобилизации был принят в целом в редакции, которую предоставил комитет по национальной безопасности и обороне.
- Заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко считает, что президент подпишет этот закон в течение двух недель. По его словам, в парламенте на данный момент нет никаких зарегистрированных постановлений, которые могли бы блокировать подписание принятых изменений в закон о мобилизации.
- Основными изменениями, которые предусматривает новый закон о мобилизации, является отмена срочной службы, обновление процедуры вручения повесток и внедрение системы электронного кабинета.