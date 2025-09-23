У неділю, 21 вересня, на території тимчасово окупованого Криму майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" уразили два російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". Опісля в мережі виникла дискусія щодо цінності цих засобів.

Аналітики розповіли, чому знищена авіація виявилася "незамінною" для Росії.

Як літаки-амфібії Бе-12 хотіли замінити на Бе-42?

Літаки-амфібії Бе-12 вперше піднялися у небо у 1960 році, а вже в 1970-х їх зняли з виробництва. Однак навіть попри серйозний вік росіяни продовжують експлуатувати ці машини, видавлюючи рештки ресурсу.

Аналітики не вважають це дивним, адже якщо поглянути на проєкти розвитку та заміни, виявиться, що Бе-12 – незамінні "аналоговнєти".

Наступника Бе-12 почали розробляти ще за часів СРСР. Найбільший у світі реактивний літак-амфібія А-40 "Альбатрос", він же Бе-42, уперше піднявся у небо в 1986 році із землі та в 1987 році – з води.

Офіційна презентація відбулася на Паризькому авіасалоні в Ле-Бурже у 1991 році з улюбленим для росіян пафосом. Проте після розпаду СРСР проєкт закрили з трьома виготовленими бортами.

Реактивний літак-амфібія А-40 "Альбатрос" (Бе-42) / Фото з мережі

Через 23 роки в Росії згадали про проєкт, заявивши, що він проходить модернізацію для взяття на озброєння. Ба більше, у 2016 році начальник Морської авіації Чорноморського флоту ВМФ Росії полковник Геннадій Загонов повідомив, що до 2020 року всі Бе-12 замінять на А-40.

Зі свого боку у 2018 році російська "Об'єднана авіабудівна корпорація" нібито розпочала роботи над відновленням виробництва літака. Машина мала отримати дещо більшу злітну масу та майже вдвічі більшу дальність – до 11 тисяч кілометрів без дозаправлення.

Як читач може здогадатися, нічого з цього не сталося і з того часу про проєкт нема інформації. З цього можна зробити висновок, що якщо хтось над чимось там і працює, то це явно стало черговим довгобудом без кінця,



Російські літаки-амфібії А-40 і Бе-12П-200 / Фото з мережі

Чому виробництво Бе-200 стало проблемним?

"Трохи щасливішою" виявилася історія Бе-200, який розробляли з урахуванням досвіду А-40. Однак його створювали як протипожежний літак, хоча серійна модифікація й називається багатоцільовою з індексом Бе-200ЧС або Be-200ES-E.

Цікаво, що за 25 років країна-агресорка виготовила всього 20 одиниць. Постійною проблемою була дуже мала кількість замовлень як від власних силових структур, так і від експортних покупців, що фактично призвело до "поштучного виробництва".

Російський літак-амфібія Бе200 / Фото з мережі

Бувши спадком СРСР, цей літак-амфібія мав двигуни Д-436ТП, які вироблялися у Запоріжжі на "Мотор Січі". Тож після початку російсько-української війни у 2014 році їхнє постачання стало проблемним, а згодом і неможливим.

Це призвело до спроб "імпортозамєщєнія" – рішення спершу знайшли у російсько-французькому SaM146, який встановлюється на пасажирський Sukhoi Superjet 100. Потім росіяни взялися за розробку власного двигуна ПД-8. Оснащений ним Superjet піднявся у небо у 2025 році, але досі це лише випробування. Невідомо, коли він піде в серійне виробництво та буде адаптований на літак-амфібію.

Зрештою, Бе-200 замовляли як пожежний та описували як багатоцільовий літак, однак функціонал для протичовнових можливостей йому "не намагалися особливо поставити, або це ніколи не просувалося як щось серйозне".

Російський літак-амфібія Бе-200 злітає з води / Фото з мережі

Що не так з літаками наземного базування?

У часи СРСР існувала думка, що з підводними човнами противника може боротися літак наземного базування без амфібійних можливостей, як це зараз робить у країнах НАТО P-8 Poseidon.

Проте зараз у строю російської авіації є лише два таких протичовнових літаки – Іл-38 та Ту-142. Обидва розроблені за типовою для свого класу схемою на базі пасажирського лайнера Іл-18 та стратегічного бомбардувальника Ту-95, оскільки це здешевлює виробництво та спрощує експлуатацію.

Російський Іл-38 / Фото з мережі

Наразі країна-агресорка оперує близько 22 Іл-38, що виготовлялися з 1967 до 1972 року – тобто вони приблизно "однолітки" Бе-12. Однак триває їхня модернізація до стандарту Іл-38Н, що включає продовження ресурсу й нове обладнання.

Ту-142 також наявні в кількості 22 борти, але їх виготовляли аж до 1994 року. Ймовірно, завдяки належності до сімейства Ту-95. І хоча нещодавно Україна вражала відповідний завод, проблем із їхнім обслуговуванням у росіян найближчим часом не буде.

Російський Ту-142 / Фото з мережі

Чому літаки-амфібії Бе-12 стали "незамінними"?

Тож останній новий протичовновий літак зійшов з конвеєра в Росії понад 30 років тому, а в строю залишаються хоч і модернізовані, але випущені понад 50 років тому борти.

Заміна у вигляді Іл-114МП за роки так і не стала "чимось більшим за макет", а враховуючи проблеми з його базовим пасажирським Іл-114, реалізацію не варто очікувати скоро.

Деградація російського ОПК дійсно зробила Бе-12 незамінними, причому як за унікальною конструкцією, так і за доступним функціоналом протичовнових літаків,

– підсумували аналітики.

У Defense Express зазначили, що до цього доклалися західні та українські санкції, а також величезна внутрішня корупція країни-агресорки. Росія практично втратила можливість виготовляти нові літаки-амфібії навіть для замовлень, передаючи в лізинг власні Бе-200.

Ба більше, нещодавній удар ГУР МОУ по Бе-12 справді "мав гарний ефект" – як мінімум у ліквідації унікальних можливостей.

