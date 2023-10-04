Авіаційні "франкенштейни": для чого Росія виводить літаки-амфібії Бе-12 у небо над Чорним морем

Росія активно намагається отримати перевагу в Чорному морі, задіявши старезні літаки-"амфібії" Бе-12. Ймовірно, таким чином Кремль хоче протидіяти атакам українських водних дронів-камікадзе на кораблі та військові об'єкти в Криму. Для чого Путін застосовує ці літаки та на що вони здатні – читайте в матеріалі.

Британська розвідка у своєму традиційному звіті констатувала активне використання росіянами в операціях у районі Чорного моря літака-амфібії Бе-12, розробленого ще в часи живого Хрущова. 24 Канал пояснює, що це за літаки, які мають сильні та слабкі сторони, та чи допоможуть вони Росії.

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Навіщо Росія використовує Бе-12 в Чорному морі

Причини використання цього авіаційного антикваріату банальні – після розгрому свого Чорноморського флоту окупанти вивели рештки з Криму до Новоросійська.

Роль кораблів тепер буде виконувати авіація, а саме – Су-24 та протичовнові літаки Бе-12. Їх росіянам точно не шкода. Бе-12, за задумом російського командування, мають перебрати на себе обов'язки з патрулювання та виявлення українських морських безпілотників.

Останніх, відповідно до заяви президента Зеленського, буде ще більше, а це означає, що у Бе-12 буде дуже багато роботи.

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Релікт минулих епох

Бе-12 – дуже стара машина, це розробка середини минулого століття. З іншого боку, якщо Росія вже почала застосовувати на полі бою танки та гармати часів Хрущова, а то й пізнього Сталіна, то чому б їм не використовувати літаки тої епохи.

Вперше амфібія піднялася в небо 18 жовтня 1960 року в Таганрозі (етнічна українська територія, до 1924 року Таганрог був частиною Донецької губернії УСРР). Створено цей протичовновий літак-амфібію на заводі ВАТ "Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Г. М. Берієва" як заміну гідроплана Бе-6.

Літак-амфібія –це такий літальний апарат, що може злітати як із суходолу, так і з води. Щоправда, для Бе-12 водний старт – дуже велика рідкість, зазвичай пілоти не ризикують та підійматися в небо виключно з аеродромів.

У радянських маршалів на цей літак були великі плани – одна з його модифікацій навіть була здатна нести ядерний заряд. Нині в це важко повірити, особливо, якщо пильно роздивитися Бе-12, але такі були реалії часів розпалу Холодної війни. Нині ж амбітних завдань перед Бе-12 ніхто вже не ставить.

Модифікації Бе-12

Бе-12Н (виріб ЕН) — модифікація з ППС Нарцисс-12.

Бе-12СК (виріб ЕСК) — модифікація, могла нести навіть ядерний боєприпас 5Ф-48 "Скальп".

Бе-12ПС (виріб ЗЕ) — пошуково-рятувальний варіант.

Бе-12П (виріб ЕП) — протипожежна модифікація.

Бе-12П-200 — сучасна версія Бе-12П.

Бе-14 (виріб ЕПС) — модифікація для пошуку та порятунку екіпажу літаків, що зазнали катастрофи над морем, та надання допомоги екіпажам кораблів та човнів, що потерпають від аварії на морі (побудований в єдиному екземплярі).



Бе-12 у небі / фото росЗМІ 2009 року

Бе-12 – основні характеристики

На службі – з 1965 року,

з 1965 року, клас – протичовновий літак-амфібія,

протичовновий літак-амфібія, екіпаж – 4 особи,

4 особи, максимальна швидкість – 530 кілометрів на годину (290 вузлів),

530 кілометрів на годину (290 вузлів), крейсерська швидкість – 320 кілометрів на годину,

320 кілометрів на годину, практична дальність – 3 300 кілометрів (за іншими даними – до 4 000 кілометрів),

3 300 кілометрів (за іншими даними – до 4 000 кілометрів), довжина – 30,11 метра,

30,11 метра, висота – 7,94 метра,

7,94 метра, розмах крила – 29,84 метра,

29,84 метра, площа крила – 99.0 м²,

99.0 м², маса порожнього літака – 24 000 кілограмів,

24 000 кілограмів, маса спорядженого літака – 29 500 кілограмів,

29 500 кілограмів, бойове навантаження – 1 500 кілограмів (на зовнішніх підвісках, зокрема авіабомб, глибинних бомб і торпед),

1 500 кілограмів (на зовнішніх підвісках, зокрема авіабомб, глибинних бомб і торпед), максимальна злітна маса – 36 000 кілограмів,

36 000 кілограмів, корисне навантаження – 298 кілограмів / м²

298 кілограмів / м² силова установка – 2-х турбогвинтовий ТВД АИ-20Д 5180 (3864)

На Бе-12 встановлено комплект цільового обладнання, що дозволяє вести пошук і боротьбу проти підводних човнів супротивника. За час експлуатації на літаках Бе-12 встановлено 46 світових рекордів (втім, це все справи минулого).

Після розпаду СРСР деякі літаки були модифіковані в протипожежні танкери для гасіння лісових пожеж. Тепер окупанти повертають ветеранів у стрій для виконання бойових задач.

Бойове застосування

Дебют Бе-12 у війні проти України припав на серпень 2022 року. Тоді гідроплан займався розвідкою та шукав "українських диверсантів". Не виключено, що Бе-12 виступав у ролі навідника на українські порти та сховища зерна, які незабаром стали цілями росіян.

Румунські моряки з подивом спостерігають за польотом Бе-12 у небі над Чорним морем, 2019 рік / фото Getty Images

Станом на 2012 рік у росіян 5 "активних" Бе-12 та ще 24 машини були на зберіганні.

Україна мала 4 Бе-12 і 3 на зберіганні (до речі, Бе-12 є в музеї авіації під Києвом). Не виключено, що деякі з цих машин були захоплені росіянами у 2014 році в Криму.

Всі літаки працювали у форматі до "повного відпрацювання ресурсу" та були такою собі валізою без ручки, яку шкода викидати. Так вирішило те саме командування чорноморського флоту Росії, яке дуже полюбляло збиратися гуртом у своєму штабі в Севастополі, поки туди не "прилетіло".

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Довідник The Military Balance 2023 вказує, що на озброєнні Росії є 6 літаків Бе-12, але варто зауважити, що це у варіанті ПС (пошуково-рятувальний), а не протичовновий.

Водночас супутникові знімки за липень 2022 року, як пише Defence Express, вказують, що на аеродромі "Кача" в Криму стояло 7–8 літаків типу Бе-12 та ще 2 "борти" цього типу в розібраному стані, але при цьому фактично в експлуатації перебувало лише 4–5 літаків Бе-12, що входять до складу 318-го окремого змішаного авіаполку чорноморського флоту Росії.



Російські літаки Бе-12 на аеродромі "Кача" в тимчасово окупованому Криму, 20 липня 2022 року / фото The Drive

На аеродром Кача кілька разів вже встигли завітати українські БпЛА (як мінімум –жовтень 2022 і травень 2023 року). Можливо, внаслідок тих візитів "прилетіло" й комусь із ветеранів.

Можливо, росіянам вдалося зняти зі зберігання ряд машин і шляхом авіаційного канібалізму створити літальних "франкенштейнів". Якщо це так, то загрозою для цих літаків можуть бути навіть не українські ССО, а просто сама спроба піднятися в небо.

Початок експлуатації літака – 1965 рік, таким чином, незабаром у Бе-12 буде 60-річний ювілей. Проте, далеко не у всіх машин буде шанс до нього дожити – нині українські бійці ССО мають на озброєнні чимало потужних засобів, які здатні відправити Бе-12 у вічний політ.

Російські авіатори добре запам'ятали епізод боїв за так звані "Вишки Бойка" влітку 2023 року, коли Су-30 спробував атакувати катер українців, але сам потрапив під вогонь ПЗРК, був підбитий і змушений був тікати.

Коли ж на озброєнні ВПС України нарешті з'являться F-16, ці російські реліктові літаки стануть легкою здобиччю для українських пілотів. Щоправда, навіть у самій Росії не будуть за цим металобрухтом особливо сумувати.