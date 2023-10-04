Авиационные "франкенштейны": для чего Россия выводит самолеты-амфибии Бе-12 в небо над Черным морем

Россия активно пытается получить преимущество в Черном море, задействовав старые самолеты-"амфибии" Бе-12. Вероятно, таким образом Кремль хочет противодействовать атакам украинских водных дронов-камикадзе на корабли и военные объекты в Крыму. Для чего Путин применяет эти самолеты и на что они способны читайте в материале.

Британская разведка в своем традиционном отчете констатировала активное использование россиянами в операциях в районе Черного моря самолета-амфибии Бе-12, разработанного еще во времена живого Хрущева. 24 Канал объясняет, что это за самолеты, какие имеют сильные и слабые стороны, и помогут ли они России.

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Зачем Россия использует Бе-12 в Черном море

Причины использования этого авиационного антиквариата банальны – после разгрома своего Черноморского флота оккупанты вывели остатки из Крыма в Новороссийск.

Роль кораблей теперь будет выполнять авиация, а именно – Су-24 и противолодочные самолеты Бе-12. Их россиянам точно не жалко. Бе-12, по замыслу российского командования, должны взять на себя обязанности патрулирования и выявления украинских морских беспилотников.

Последних, согласно заявлению президента Зеленского, будет еще больше, а это значит, что у Бе-12 будет очень много работы.

Британская разведка педантично фиксирует использование россиянами на войне в Украине музейных экземпляров

Реликт прошлых эпох

БЕ-12 – очень старая машина, это разработка середины прошлого столетия. С другой стороны, если Россия уже начала применять на поле боя танки и пушки времен Хрущева, если не позднего Сталина, то почему бы им не использовать самолеты той эпохи.

Впервые амфибия поднялась в небо 18 октября 1960 года в Таганроге (этническая украинская территория, до 1924 года Таганрог был частью Донецкой губернии УССР). Создан этот противолодочный самолет-амфибия на заводе ОАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева" как замена гидроплана Бе-6.

Самолет-амфибия –это такой летательный аппарат, который может взлетать как с суши, так и из воды. Правда, для Бе-12 водный старт очень большая редкость, обычно пилоты не рискуют и поднимаются в небо исключительно с аэродромов.

У советских маршалов на этот самолет были большие планы – одна из его модификаций даже способна была нести ядерный заряд. Сейчас в это трудно поверить, особенно если внимательно рассмотреть Бе-12, но таковы были реалии времен разгара Холодной войны. Сейчас амбициозных задач перед Бе-12 никто уже не ставит.

Модификации Бе-12

Бе-12Н (изделие ЭН) – модификация с ППС Нарцисс-12.

Бе-12СК (изделие ЭСК) – модификация, могла нести даже ядерный боеприпас 5Ф-48 "Скальп".

Бе-12ПС (изделие ЗЭ) – поисково-спасательный вариант.

Бе-12П (изделие ЭП) – противопожарная модификация.

Бе-12П-200 – современная версия Бе-12П.

Бе-14 (изделие ЭПС) — модификация для поиска и спасения экипажа самолетов, потерпевших крушение над морем, и оказания помощи экипажам кораблей и лодок, страдающих аварией на море (построен в единственном экземпляре).



Бе-12 в небе / Фото росСМИ 2009 года

Бе-12 – основные характеристики

На службе – с 1965 года,

с 1965 года, класс – противолодочный самолет-амфибия,

противолодочный самолет-амфибия, экипаж – 4 человека,

4 человека, максимальная скорость – 530 километров в час (290 узлов),

530 километров в час (290 узлов), крейсерская скорость – 320 километров в час,

320 километров в час, практическая дальность – 3 300 километров (по другим данным – до 4 000 километров),

3 300 километров (по другим данным – до 4 000 километров), длина – 30,11 метра,

30,11 метра, высота – 7,94 метра,

7,94 метра, размах крыла – 29,84 метра,

29,84 метра, площадь крыла – 99.0 м²,

99.0 м², масса пустого самолета – 24 000 килограммов,

24 000 килограммов, масса снаряженного самолета – 29 500 килограммов,

29 500 килограммов, боевая нагрузка – 1 500 килограммов (на внешних подвесках, в том числе авиабомб, глубинных бомб и торпед),

1 500 килограммов (на внешних подвесках, в том числе авиабомб, глубинных бомб и торпед), максимальная взлетная масса – 36 000 килограммов,

36 000 килограммов, полезная нагрузка – 298 килограммов/м²

298 килограммов/м² силовая установка – 2-х турбовинтовой ТВД АИ-20Д 5180 (3864)

На Бе-12 установлен комплект целевого оборудования, позволяющего вести поиск и борьбу против подлодок противника. За время эксплуатации на самолетах Бе-12 установлено 46 мировых рекордов (впрочем, это все дела в прошлом).

После распада СССР некоторые самолеты были модифицированы в противопожарные танкеры для тушения лесных пожаров. Теперь оккупанты возвращают ветеранов в строй для выполнения боевых задач.

Боевое применение

Дебют Бе-12 в войне против Украины пришелся на август 2022 года. Тогда гидроплан занимался разведкой и искал "украинских диверсантов". Не исключено, что Бе-12 выступал в роли наводчика на украинские порты и хранилища зерна, вскоре ставшие целями россиян.

Румынские моряки с удивлением наблюдают за полетом Бе-12 в небе над Черным морем, 2019 год / Фото Getty Images

По состоянию на 2012 год у россиян 5 "активных" Бе-12 и еще 24 машины находились на хранении.

Украина имела 4 Бе-12 и 3 на хранении (кстати, Бе-12 есть в музее авиации под Киевом). Не исключено, что некоторые из этих машин были захвачены россиянами в 2014 году в Крыму.

Все самолеты работали в формате до "полной отработки ресурса" и были неким чемоданом без ручки, которую жалко выбрасывать. Так решило то же командование черноморского флота России, которое очень любило собираться в своем штабе в Севастополе, пока туда не "прилетело".

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Справочник The Military Balance 2023 указывает, что на вооружении России есть 6 самолетов Бе-12, но стоит заметить, что это в варианте ПС (поисково-спасательный), а не противолодочный.

В то же время спутниковые снимки за июль 2022 года, как пишет Defence Express, указывают, что на аэродроме "Кача" в Крыму стояло 7–8 самолетов типа Бе-12 и еще 2 "борта" этого типа в разобранном состоянии, но при этом фактически в эксплуатации находилось только 4–5 самолетов Бе-12, входящих в состав 318 отдельного смешанного авиаполка черноморского флота России.



Российские самолеты Бе-12 на аэродроме "Кача" во временно оккупированном Крыму, 20 июля 2022 года / Фото The Drive

На аэродром Кача несколько раз уже успели посетить украинские БПЛА (как минимум –октябрь 2022 года и май 2023 года). Возможно, в результате этих визитов "прилетело" и кому-то из ветеранов.

Возможно, россиянам удалось снять с хранения ряд машин и путем авиационного каннибализма создать летательных "франкенштейнов". Если это так, то угрозой для этих самолетов могут быть даже не украинские ССО, а просто попытка подняться в небо.

Начало эксплуатации самолета – 1965 год, таким образом, скоро у Бе-12 будет 60-летний юбилей. Однако далеко не у всех машин будет шанс до него дожить – ныне украинские бойцы ССО имеют не вооруженные немало мощных средств, способных отправить Бе-12 в вечный полет.

Российские авиаторы хорошо запомнили эпизод боев за так называемые "Вышки Бойко" летом 2023 года, когда Су-30 попытался атаковать катер украинцев, но сам попал под огонь ПЗРК, был подбит и вынужден был бежать.

Когда же на вооружении ВВС Украины, наконец, появятся F-16, эти российские реликтовые самолеты станут легкой добычей для украинских пилотов. Правда, даже в самой России не будут по этому металлолому особенно унывать.