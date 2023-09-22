Андрей Мельник, командир взвода спецподразделения "Артан", известный по позывному "Фавориту", рассказал в эксклюзивном интервью 24 Каналу, как происходило возвращение контроля за "вышками Бойко"

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Для чего россиянам были "вышки Бойко"

"Фаворит" объяснил, что россияне использовали "вышки Бойко" для военных целей, чтобы владеть ситуацией в этой части Черного моря.

Что касается вышек, то, разумеется, россияне использовали их в определенной степени как базы, как объекты, где стояли РЛС и РЭБы, благодаря чему оккупанты имели и прикрытие, и осведомленность о ситуации в этой части моря,

– сказал Мельник.

В то же время он отметил, что Россия грабила Украину с 2014 года, поскольку использовала "вышки Бойко" для добычи украинского газа.

"Но, представьте себе, они все это время с момента захвата и буксировки платформ (в 2014 году – 24 Канал), использовали их еще и для добычи газа. То есть даже после полномасштабного вторжения ра*исты ни на миг не забывали о том, что надо нас обворовывать", – рассказал "Фаворит".

Как происходило возвращение "вышек Бойко" под контроль Украины

Боец "Артана" рассказал, что возвращение "вышек Бойко" происходило одна за другой. Из-за того, что спецназовцы действовали очень тихо, оккупанты, как предположил Мельник, ничего не подозревали.

Возвращали мы их постепенно, одну за другой. Как это пропустили россияне? Хороший вопрос. Мы делали все очень тихо. Думаю, на четвертой платформе даже не догадывались, что первые три уже под нашим контролем,

– сказал "Фаворит".

Мельник отметил, что россияне положили много своих, когда "Артан" возвращал "вышки Бойко" под контроль Украины.

"Наверху, где-то в штабах, враги не могли не знать о потерях, поскольку нас атаковали самолеты. Пилоты им докладывали, но людей эти штабные генералы не предупредили. Могли бы провести эвакуацию или еще что-то. Положили кучу народу на ровном месте. Типичный российский подход". Да и вообще они так или иначе проиграют на суше и на море", – резюмировал "Фаворит".

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