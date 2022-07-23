У Байдена утримуються від передачі Україні бойових безпілотників великого радіуса дії, – ЗМІ

Українські військові потребують сучасне озброєння, щоб протистояти російським окупантам. Але не завжди на Заході погоджуються надати те, що потрібно нашій країні.

Понад два місяці тому українські офіційні особи запросили чотири безпілотники MQ-1C Gray Eagle. Цю інформацію підтверджують і американські чиновники. Але поки адміністрація президента США Джо Байдена неохоче погоджує цей запит.

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Причиною називають значні занепокоєння американців, починаючи від потенційної втрати передових технологій на полі бою і закінчуючи необхідністю навчати українців керувати безпілотниками.

Речник Пентагону капітан ВМС США Майк Кафка відмовився коментувати безпілотники Gray Eagle, але сказав, що Міністерство оборони тісно співпрацює з Києвом, "щоб забезпечити критичні можливості, необхідні Україні на полі бою". Він додав, що Пентагон не "коментує внутрішні обговорення".

Чому українські військові хочуть MQ-1C Gray Eagle

Це безпілотник з розмахом крил до 18 метрів, радіус дії якого до 320 кілометрів (200 миль). Він може перебувати в повітрі до 30 годин, здійснюють розвідку. Також цей безпілотник здатний нести до чотирьох ракет Hellfire (американська керована протитанкова ракета класу "повітря – земля", яка застосовується проти об'єктів з сильним панцирним захистом).

Відтак наявність в українському арсеналі MQ-1C Gray Eagle значно розширить можливості українських військових, у тому числі щодо розвідки в тилу ворога та ударів по позиціях росіян далеко від лінії фронту.

Побоювання США

The Wall Street Journal пише. що ситуація з намаганням відтягнути передачу Україні цих безпілотників повторює загальну дискусію, коли деякі американські чиновники не бажають постачати Україні більш передові системи озброєння.

Чи не головне побоювання, що українці можуть втратити це озброєння, і воно потрапить до рук росіян. Так було і з іншими видами озброєнь, серед яких M142 HIMARS. Але українській стороні таки вдалося переконати США надати ці ракетні системи.

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Ще одна причина затягування передачі таких безпілотників – необхідність навчити користуватися ними українських військових. Водночас розробник безпілотників компанія General Atomics запропонувала покрити всі витрати, пов'язані з підготовкою початкових кадрів українських операторів.

General Atomics запропонувала п’ятитижневу навчальну програму, яка триватиме 12 годин на день, сім днів на тиждень і включатиме тренування на симуляторі та живі польоти. Українських операторів навчать роботі з датчиками, авіоніці та технічному обслуговуванню Gray Eagle.

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