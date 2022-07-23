У Байдена воздерживаются от передачи Украине боевых беспилотников большого радиуса действия, – СМИ

Украинские военные нуждаются в современном вооружении, чтобы противостоять российским оккупантам. Но не всегда на Западе соглашаются предоставить то, что нужно нашей стране.

Более двух месяцев назад украинские официальные лица пригласили четыре беспилотника MQ-1C Gray Eagle. Эту информацию подтверждают и американские чиновники. Но пока администрация президента США Джо Байдена неохотно согласовывает этот запрос.

В то же время в США рассматривают возможность поставки Украине боевых самолетов, – Пентагон.

Причиной называют значительные беспокойства американцев, начиная от потенциальной потери передовых технологий на поле боя и заканчивая необходимостью учить украинцев управлять беспилотниками.

Представитель Пентагона капитан ВМС США Майк Кафка отказался комментировать беспилотники Gray Eagle, но сказал, что Министерство обороны тесно сотрудничает с Киевом, "чтобы обеспечить критические возможности, необходимые Украине на поле боя". Он добавил, что Пентагон не "комментирует внутренние обсуждения".

Почему украинские военные хотят MQ-1C Gray Eagle

Это беспилотник с размахом крыльев до 18 м, радиус действия которого до 320 км (200 миль). Он может находиться в воздухе до 30 часов, осуществляющих разведку. Также этот беспилотник способен нести до четырех ракет Hellfire (американская управляемая противотанковая ракета класса "воздух – земля", применяемая против объектов с сильной панцирной защитой).

Следовательно, наличие в украинском арсенале MQ-1C Gray Eagle значительно расширит возможности украинских военных, в том числе по разведке в тылу врага и ударам по позициям россиян вдали от линии фронта.

Опасения США

The Wall Street Journal пишет. что ситуация с попыткой оттянуть передачу Украине этих беспилотников повторяет всеобщую дискуссию, когда некоторые американские чиновники не желают поставлять Украине более передовые системы вооружения.

Едва ли не главное опасение, что украинцы могут потерять это вооружение, и оно попадет в руки россиян. Так было и с другими видами вооружений, посреди которых M142 HIMARS. Но украинской стороне удалось убедить США предоставить эти ракетные системы.

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Еще одна причина затягивания передачи таких беспилотников – необходимость научить пользоваться ими украинских военных. В то же время, разработчик беспилотников компания General Atomics предложила покрыть все расходы, связанные с подготовкой начальных кадров украинских операторов.

General Atomics предложила пятинедельную обучающую программу, которая продлится 12 часов в день, семь дней в неделю и будет включать тренировки на симуляторе и живые полеты. Украинских операторов научат работе с датчиками, авионике и техническому обслуживанию Gray Eagle.

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