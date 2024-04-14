"Завадили здійснити прорив": безпілотники в небі над Україною паралізують бойові дії

Безпілотники над лінією фронту "полюють" за будь-яким рухом військових. Таким чином війська по обидва боки фронту не можуть пересуватися, не будучи поміченими.

Безпілотники перетворили територію по обидва боки лінії фронту, яку зазвичай називають "сірою зоною", на "зону смерті".

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Насиченість дронами, багато з яких оснащені тепловізорами, звузила простір, де війська можуть безпечно пересуватися непоміченими, що призвело до великих втрат. Також в останні місяці це значною мірою завадило жодній зі сторін здійснити серйозний прорив,

– йдеться у матеріалі WP.

За словами журналістів, ті військові, які наважуються пересуватися вдень чи вночі під пильним оком ворожих безпілотників, одразу ж гинуть.

Спочатку дешеві безпілотники, значну кількість яких розгорнули в Україні, дали перевагу нашим військам. Проте вже згодом росіяни швидко зорієнтувалися і почали масово виробляти власні безпілотники.

Експерти визнають, що сучасний етап війни є "бліцкригом війни безпілотників". Йдеться про патову ситуацію, оскільки якщо людина знаходиться на відритій місцевості – за нею одразу полюють.

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