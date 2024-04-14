"Завадили здійснити прорив": безпілотники в небі над Україною паралізують бойові дії
Джерело:Washington Post
Безпілотники над лінією фронту "полюють" за будь-яким рухом військових. Таким чином війська по обидва боки фронту не можуть пересуватися, не будучи поміченими.
Безпілотники перетворили територію по обидва боки лінії фронту, яку зазвичай називають "сірою зоною", на "зону смерті".
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Насиченість дронами, багато з яких оснащені тепловізорами, звузила простір, де війська можуть безпечно пересуватися непоміченими, що призвело до великих втрат. Також в останні місяці це значною мірою завадило жодній зі сторін здійснити серйозний прорив,
– йдеться у матеріалі WP.
За словами журналістів, ті військові, які наважуються пересуватися вдень чи вночі під пильним оком ворожих безпілотників, одразу ж гинуть.
Спочатку дешеві безпілотники, значну кількість яких розгорнули в Україні, дали перевагу нашим військам. Проте вже згодом росіяни швидко зорієнтувалися і почали масово виробляти власні безпілотники.
Експерти визнають, що сучасний етап війни є "бліцкригом війни безпілотників". Йдеться про патову ситуацію, оскільки якщо людина знаходиться на відритій місцевості – за нею одразу полюють.
Дрони на війні: останні новини
- Нещодавно міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що Україна вже має БпЛА, які здатні подолати відстань у понад 1000 кілометрів. Загалом чиновник зазначив, що у 2024 році вдалося у 10 разів наростити виробництво дронів порівняно з минулим роком.
- Українські фахівці також постійно покращують дрони. Так, українські інженери розробили розвідувальний безпілотник WarDog, який може вести розвідку в умовах складних рельєфів та під дією російських РЕБ. Як розповів Федоров, БпЛА також має автопілот.
- Американська компанія Skydio відправила сотні своїх безпілотників в Україну, але вони виявилися неефективними у порівнянні з українськими. Михайло Федоров пояснив успіх українських безпілотників, зазначивши, що на якісне виробництво впливає конкуренція між компаніями та зворотний зв'язок від тих, хто застосовує ці дрони.