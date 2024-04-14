"Помешали совершить прорыв": беспилотники в небе над Украиной парализуют боевые действия

Беспилотники над линией фронта "охотятся" за любым движением военных. Таким образом войска по обе стороны фронта не могут передвигаться, не будучи замеченными.

Беспилотники превратили территорию по обе стороны линии фронта, которую обычно называют “серой зоной”, в “зону смерти”.

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Насыщенность дронами, многие из которых оснащены тепловизорами, сузила пространство, где войска могут безопасно передвигаться незамеченными, что привело к большим потерям. Также в последние месяцы это в значительной степени помешало ни одной из сторон осуществить серьезный прорыв,

– говорится в материале WP.

По словам журналистов, те военные, которые решаются передвигаться днем или ночью под бдительным оком вражеских беспилотников, сразу же погибают.

Сначала дешевые беспилотники, значительное количество которых развернули в Украине, дали преимущество нашим войскам. Однако уже потом россияне быстро сориентировались и начали массово производить собственные беспилотники.

Эксперты признают, что современный этап войны является "блицкригом войны беспилотников". Речь идет о патовой ситуации, поскольку если человек находится на отрытой местности – за ним сразу охотятся.

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