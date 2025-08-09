Вранці 9 серпня далекобійні безпілотники СБУ вдарили по логістичному хабу. Там зберігаються готові до використання "Шахеди", а також іноземні комплектуючі до них.

Уражений склад розташований у населеному пункті Кзил-Юл, що у Татарстані, передає 24 Канал із посиланням на джерело у спецслужбах.

Що відомо про атаку дронів на Татарстан?

На відео, поширеному у мережі видно, як безпілотник влучає прямісінько в будівлю логістичного хабу. Після вибуху розпочинається пожежа.

Зауважимо, що відстань від України до точки ураження – близько 1300 кілометрів.

СБУ продовжує послідовну роботу із демілітаризації російських військових об'єктів у глибокому ворожому тилу. Склади зберігання "Шахедів", якими ворог щоночі тероризує Україну, – одна із законних військових цілей,

– наголосило джерело у спецслужбі.

До слова, Краснодарський край Росії зазнав масованої атаки дронів 8 серпня. Це призвело до затримки рейсів в аеропорту Сочі та евакуації туристів з пляжів.

У Слов'янську-на-Кубані сталася пожежа в районі НПЗ.