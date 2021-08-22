Безвіз з ЄС, заборона ВКонтакте, Євробачення в Києві: 2017 рік приніс багато змін для України

Українці у 2017 році змогли перетинати кордон Євросоюзу без віз, з ефіру зникли російські канали і заблоковані в інтернеті ворожі соцмережі. 2017 рік приніс багато змін як для України, так і загалом для всього світу.

Повернення полонених і затримання Марківа

27 грудня на Донбасі відбувся обмін між українською стороною і бойовиками ОРДЛО. З полону вдалося витягнути 73 людини. На окуповані території віддали 233 з 300. Деякі з них просто не захотіли повертатися до самопроголошених республік.

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У 2017 ж році на волю вийшли Ахтем Чийгоз та Ільмі Умеров - лідери кримців, яких росіяни намагалися запроторити за ґрати.

Крім звільнень, були й нові затримання. В Італії затримали українця Віталія Марківа, який у складі батальйону Нацгвардії імені Кульчицького воював на Донбасі. Італійці за наводженням росіян намагалися пришити йому вбивство поблизу Слов'янська фоторепортера Андреа Рокеллі. Випадок трапився ще у травні 2014 року.

Італієць знімав там репортажі попліч з російськими пропагандистами. Вони загинули під мінометним обстрілом. Звісно, прямих доказів того, що це Марків вкоротив життя Рокеллі не було.



Віталій Марків / Фото пресслужби Офісу Президента

Справа Марківа тривала 4 роки. Україна протестувала і вимагала припинити судилище. Зрештою зробити з Марківа цапа відбувайла італійцям не вдалося. Українець повернувся додому у 2021 році і продовжив службу в Нацгвардії.

Втручання Росії у вибори в США

У 2017 році термін fake news став найпопулярнішим словом року та інструментом у веденні сучасних війн. Facebook закрив майже 500 фальшивих акаунтів і сторінок "тролів", створених російською компанією Internet Research Agency. Після цього інциденту мережа спеціально маркує замовні матеріали і вказує, хто їх проплачує.

Крім "ольгінських тролів", на боці Трампа грали російські хакерські угрупування Cozy Bear і Fancy Bear. Не без допомоги прокремлівських "інтернет загонів" Трамп і добрався до президентського крісла.

Розвідувальна спільнота США дійшла висновку, що Росія втручалася у президентські вибори 2016 року через кампанії у соцмережах та злам акаунтів електронної пошти лідерів Демократичної партії, щоб сприяти обранню кандидата від республіканців.

На цих виборах Трамп здолав опонентку від Гілларі Клінтон.​ Мільярдер отримав 306 голосів виборників. Його суперниця – 232.

Звинувачення Трампа в сексизмі

Конфлікт з Клінтон на дебатах отримав нове продовження відразу після інавгурації. Мільйони американців вийшли на вулиці, щоб нагадати президенту про повагу до жінки. Під час виборчої кампанії Дональд Трамп часто хизувався, який він супермачо і легко бере те, чого хоче. Бо нібито жінкам подобаються успішні й сильні люди.

Поведінка Трампа, яка увінчалася принизливими коментарями щодо жінок і тим, що він хизується сексуальними домаганнями, зробила неможливою навіть умовну підтримку його кандидатури, –заявив сенатор Джон Маккейн.

Під час теледебатів Трамп некоректно висловився щодо опонентки. При цьому зачепив не професійні якості, а стать Гілларі Клінтон. Через день після інавгурації президента Трампа сотні тисяч людей зібралися на акцію протесту проти сексизму з боку президента. Рожевий колір став маркером учасників Жіночого маршу.

Схожі акції пройшли в основних містах 50 штатів. Washington Post підрахував, участь в жіночих маршах взяли понад 5 мільйонів людей. І це був сигнал активніше відстоювати права жінок.

Скандал з Гарві Вайнштейном

У 2017 році розгорівся скандал навколо одного з найвпливовіших продюсерів Голлівуду Гарві Вайнштейна. Це сталося після того, як десятки актрис звинуватили його в сексуальних домаганнях. Серед них:

Ешлі Джад;

Гвінет Пелтроу;

Анджеліна Джолі;

Кара Делевінь.

Процес запустив один і найважливіших флешмобів на захист гідності жінки – #MeToo. Зрештою у 2020 році Вайнштейна визнали винним у сексуальному насиллі та зґвалтуванні. 11 березня його засудили до 23 років тюремного ув'язнення. А журнал Time присудив звання "Людина року" групі осіб з хештегом #​MeToo.

Заборона ВКонтакте і безвіз з ЄС

У 2017 році відбувся справжній переворот. В Україні заборонили російські соцмережі – ВКонтакте і Одноклассники. Під вето потрапили російські інформаційні сайти і телеканали, російські банки.

Втім найголовніше – українці отримали можливість перетинати західний кордон без віз. 11 червня 2017 року, після усунення безлічі законодавчих, бюрократичних та технічних бар'єрів, громадяни з тризубом на титулці нарешті таки отримали довгоочікувану змогу подорожувати до 26 країн Шенгенської зони за наявності біометричного паспорта і без необхідності оформлювати візу.

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Завдяки безвізу все більше українці дізналися, що таке біометричний паспорт і як пережити чергу, щоб його отримати. Уже в перший тиждень безвізом скористалися 18 000 громадян України. А у 2018 році пів мільйона осіб випробували на собі, як це перетинати кордон за спрощеним механізмом.

Транспортна блокада ОРДЛО

Однак східний кордон навпаки доводилося щільніше взяти під контроль. У 2017 році почалася транспортна блокада окупованих регіонів Донецької й Луганської областей.

Під благородними гаслами "припинити торгівлю на крові" на Сході і в Києві почалися протести. Влада називала вимоги протестувальників неприйнятними. Особливо через те, що вітчизняна промисловість була неготова відмовитись від співпраці з виробництвами на Донбасі.

Більшість вітчизняних ТЕС працювали на енергетичному вугіллі – антрациті. Щороку вони споживали його більше ніж 11 мільйонів тонн.

За результатами "блокади торгівлі на крові" пройшов розмін активів. Рінат Ахметов отримав контроль на "Дніпровському металургійному комбінаті". А Сергій Курченко, як бенефіціар активності Семена Семенченка, разом з росіянами отримав під контроль "Єнакіївський металургійний завод" на непідконтрольних територіях. Тоді Національний банк України оцінив втрати від торгової блокади майже у 2 мільярди доларів.



Рінат Ахметов, Сергій Курченко / Колаж 24 каналу

Епопея з Саакашвілі в Україні

Міхеїла Саакашвілі взяли в українську політику у 2015 році, призначивши головою Одеської ОДА. Проваливши роботу на цій посаді, грузинський експрезидент подався в опозиціонери. Створив партію "Рух нових сил" і розпочав медійну війну з тодішньою владою, що закінчилося позбавленням українського громадянства.

Формальною причиною стали неправдиво оформлені документи на отримання українського паспорта. Саакашвілі вказав, що він не перебуває під слідством ні в Україні, ні за її межами. Оскільки це могло бути перешкодою для набуття громадянства. Але насправді він був заочно заарештований на території Грузії.

Влітку Саакашвілі залишив межі України, пообіцявши повернутися. Камбек відбувся у вересні 2017 року. В оточенні Юлії Тимошенко і ексглави СБУ Валентина Наливайченка через українських прикордонників вони силою прорвали кордон з боку Польщі.

Протести почалися в Києві. Саакашвілі хоч і був ініціатором нового Майдану, але в наметах сам не мерз. Згодом тодішній генпрокурор Юрій Луценко опублікував записи переговорів, які вів грузинський політик зі спонсорами. Ними виявилися люди з оточення Януковича, які продовжували грати проти України.

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Але навіть зв'язки з Курченком не змогли потопити Міхеїла Саакашвілі. Наприкінці 2017 року його активісти розгромили вхід до Жовтневого палацу, де він планував влаштувати свій штаб, який вимагав імпічменту тодішнього президента Порошенка.

На початку 2018 року його затримували в ресторані "Сулугуні", звідки і причепилося прізвисько з натяком на аферистські витівки. Після повторного видворення з України Саакашвілі знову осів у Польщі, але у 2019 році таки повернувся до Києва.

Президент Зеленський зробив його головою Виконавчого комітету реформ України. Чим посварив Київ та Тбілісі. Грузія сприйняла це як недружній жест, оскільки вдома Саакашвілі обвинувачують у перевищені владних повноважень та корупції і хочуть бачити на лаві підсудних.

Суд над Насіровим

У 2017 році ефективність показало Національне антикорупційне бюро. Після арешту головного податківця країни Романа Насірова прославилися лікарняні картаті ковдри.

Його звинувачували у покриванні корупції і завдаванні державі збитків у 2 мільярди гривень. Але щоб не потрапити під варту головний фіскал країни опинився в лікарні.

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Картаті ковдри супроводжували його і на судах. У СІЗО він сидів у тій самій камері, що й раніше Юрій Луценко. Врешті його відпустили під заставу у 100 мільйонів гривень. А у 2018 році Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним звільнення Насірова з посади голови Державної фіскальної служби України.

Справа "рюкзаків Авакова"

Ще одна резонансна справа зачепила міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Точніше, його сина Олександра, якого звинуватили в продажі рюкзаків для бійців Національної гвардії за завищеною ціною. Мовилося про збитки майже в 14 мільйонів гривень.



Що потрібно знати про справу "рюкзаків Авакова" / Інфографіка 24 каналу

Тоді всю провину на себе взяв підприємець Володимир Литвин – бізнес-партнер Олександра Авакова. Зрештою його звільнили від відбування покарання. Антикорупційна прокуратура закрила справу за відсутністю прямих доказів вини щодо фігурантів справи.

Теракти в Україні і вірус Petya

Росія експортувала тероризм і в Україну. У березні 2017 році в Маріуполі підірвали полковника контррозвідки Олександра Хараберюша. Бомбу під його підклала росіянка Юлія Прасолова. За вбивство бойовики обіцяли їй 15 тисяч доларів. Уже у 2019 році терористку обміняли на українських моряків і полонених військових.

Менше ніж через 2 місяці в Києві підірвали полковника Головного управління Розвідки Максима Шаповала. Він був причетним до ліквідації кількох розвідувально-диверсійних груп росіян і високих офіцерів ФСБ та російської розвідки, які діяли на Донбасі.



Олександр Хараберюша Максим Шаповал загинули від дій окупантів / Колаж 24 каналу

Водночас майже через 3 години після теракту в Києві почалась хакерська атака на Україну. Вірус Petya наробив біди у 64 країнах світу, але найбільше дісталося саме українцям. Постраждала величезна кількість організацій:

уряд;

банки;

державні енергетичні компанії;

київський аеропорт;

метро.

Згодом з'ясувалося, що за розповсюдженням цього вірусу проглядається російський слід.

Євробачення-2017 у Києві

Пісенний конкурс "Євробачення-2017" пройшов в Україні після того, як Джамала здобула перемогу в Стокгольмі. Київське креативне агентство Banda Agency та дизайн-студія Republique отримали бронзову статуетку фестивалю "Каннські леви" у категорії Design Lions за брендинг події. Це перша перемога в цій категорії, яку здобули українці.



Брендинг Євробачення-2017 / Фото з сайту Eurovisionworld

Сам конкурс Україна провела на високому рівні за надзвичайних заходів безпеки. Особливості додавала відсутність сусідів зі Сходу. СБУ не впустила представницю країни-агресора через те, що Юлія Самойлова порушила кордон України. Співачка каталася з концертами до окупованого Криму.

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