Білий дім 19 серпня запустив офіційний акаунт у TikTok. Акаунт зʼявився під ніком @whitehouse.

Що відомо про створення акаунту Білого дому в TikTok?

У вівторок, 19 серпня, Білий дім запустив офіційний акаунт у TikTok.

Перше відео показало кадри Трампа з його словами: "Я – ваш голос", а підпис до публікації звучав як: "Америка, ми ПОВЕРНУЛИСЯ! Привіт, TikTok?"

Прессекретар Білого дому Каролайн Левітт заявила, що адміністрація прагне донести "історичні успіхи" президента до якомога ширшої аудиторії. Вона підкреслила, що під час передвиборчої кампанії Трамп уже домінував у TikTok, і тепер команда хоче розвинути цей успіх.

Водночас законодавці у Вашингтоні висловлюють занепокоєння, що дані американських користувачів можуть потрапити до рук китайського уряду. Трамп працював над угодою, яка передбачає викуп застосунку американськими інвесторами у компанії ByteDance.

В Reuters нагадали, що закон 2024 року вимагав зупинки роботи застосунку в США, якщо до 19 січня він не буде проданий американським інвесторам. Трамп після вступу на другий президентський термін відтермінував виконання закону кілька разів. Наразі дедлайн перенесений на 17 вересня.

