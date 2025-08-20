Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.
Дивіться також Абсолютно нова версія і правила: чому в США запускають власний TikTok
Що відомо про створення акаунту Білого дому в TikTok?
У вівторок, 19 серпня, Білий дім запустив офіційний акаунт у TikTok.
Перше відео показало кадри Трампа з його словами: "Я – ваш голос", а підпис до публікації звучав як: "Америка, ми ПОВЕРНУЛИСЯ! Привіт, TikTok?"
Прессекретар Білого дому Каролайн Левітт заявила, що адміністрація прагне донести "історичні успіхи" президента до якомога ширшої аудиторії. Вона підкреслила, що під час передвиборчої кампанії Трамп уже домінував у TikTok, і тепер команда хоче розвинути цей успіх.
Водночас законодавці у Вашингтоні висловлюють занепокоєння, що дані американських користувачів можуть потрапити до рук китайського уряду. Трамп працював над угодою, яка передбачає викуп застосунку американськими інвесторами у компанії ByteDance.
В Reuters нагадали, що закон 2024 року вимагав зупинки роботи застосунку в США, якщо до 19 січня він не буде проданий американським інвесторам. Трамп після вступу на другий президентський термін відтермінував виконання закону кілька разів. Наразі дедлайн перенесений на 17 вересня.
Трамп і соціальні мережі
- Акаунт у TikTok, який Трамп використовував під час своєї виборчої кампанії минулого року – @realdonaldtrump має понад 15 мільйонів підписників.
- Крім того, американський лідер активно користується своєю платформою Truth Social, а також час від часу публікує дописи в акаунті на X.
- До слова, в соцмережах Білого дому або самого Трампа часто можна зустріти світлини, які миттєво привертають увагу.
- Так, на офіційній сторінці адміністрації президента США в липні з'явилося нове "зображення" Трампа, де він виступив в образі Супермена.
- А ось в Травні Дональд Трамп опублікував в соцмережі нову фотографію, де він "виступає" в амплуа Папи Римського. Відповідне зображення президента США згенероване за допомогою нейромереж. Згодом світлину американського лідера в "амплуа" понтифіка також поширив Білий дім у X.