Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Что известно о создании аккаунта Белого дома в TikTok?
Во вторник, 19 августа, Белый дом запустил официальный аккаунт в TikTok.
Первое видео показало кадры Трампа с его словами: "Я – ваш голос", а подпись к публикации звучала как: "Америка, мы вернулись! Привет, TikTok?"
Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт заявила, что администрация стремится донести "исторические успехи" президента до как можно более широкой аудитории. Она подчеркнула, что во время предвыборной кампании Трамп уже доминировал в TikTok, и теперь команда хочет развить этот успех.
В то же время законодатели в Вашингтоне выражают беспокойство, что данные американских пользователей могут попасть в руки китайского правительства. Трамп работал над соглашением, которое предусматривает выкуп приложения американскими инвесторами у компании ByteDance.
В Reuters напомнили, что закон 2024 года требовал остановки работы приложения в США, если до 19 января оно не будет продано американским инвесторам. Трамп после вступления на второй президентский срок отсрочил выполнение закона несколько раз. Сейчас дедлайн перенесен на 17 сентября.
Трамп и социальные сети
- Аккаунт в TikTok, который Трамп использовал во время своей избирательной кампании прошлого года – @realdonaldtrump имеет более 15 миллионов подписчиков.
- Кроме того, американский лидер активно пользуется своей платформой Truth Social, а также время от времени публикует сообщения в аккаунте на X.
- К слову, в соцсетях Белого дома или самого Трампа часто можно встретить фотографии, которые мгновенно привлекают внимание.
- Так, на официальной странице администрации президента США в июле появилось новое "изображение" Трампа, где он выступил в образе Супермена.
- А вот в мае Дональд Трамп опубликовал в соцсети новую фотографию, где он "выступает" в амплуа Папы Римского. Соответствующее изображение президента США сгенерировано с помощью нейросетей. Впоследствии фотографию американского лидера в "амплуа" понтифика также распространил Белый дом в X.