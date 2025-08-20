Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Что известно о создании аккаунта Белого дома в TikTok?

Во вторник, 19 августа, Белый дом запустил официальный аккаунт в TikTok.

Первое видео показало кадры Трампа с его словами: "Я – ваш голос", а подпись к публикации звучала как: "Америка, мы вернулись! Привет, TikTok?"

Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт заявила, что администрация стремится донести "исторические успехи" президента до как можно более широкой аудитории. Она подчеркнула, что во время предвыборной кампании Трамп уже доминировал в TikTok, и теперь команда хочет развить этот успех.

В то же время законодатели в Вашингтоне выражают беспокойство, что данные американских пользователей могут попасть в руки китайского правительства. Трамп работал над соглашением, которое предусматривает выкуп приложения американскими инвесторами у компании ByteDance.

В Reuters напомнили, что закон 2024 года требовал остановки работы приложения в США, если до 19 января оно не будет продано американским инвесторам. Трамп после вступления на второй президентский срок отсрочил выполнение закона несколько раз. Сейчас дедлайн перенесен на 17 сентября.

