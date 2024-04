Лукашенко хоче помститися Путіну: розмова з Березовцем про підготовку Білорусі до війни

Алєксандр Лукашенко 2 квітня заявив, нібито Білорусь готується до війни. Наразі Лукашенко більше говорить, ніж щось робить, але якщо Владімір Путін захоче розмістити там війська чи завдавати ударів по Україні, – білоруський диктатор не зможе опиратися.

Адже Лукашенко та Путін – воєнні злочинці, пов'язані кров'ю, хоча сам Лукашенко і точить зуб на Путіна. Про це, як Іран загнав Путіна у глухий кут і в чому полягає успіх атак на російські НПЗ – читайте у розмові 24 Каналу з офіцером ЗСУ та політологом Тарасом Березовцем.

Лукашенко точить зуб на Путіна

Алєксандр Лукашенко заявив, що Білорусь нібито готується до війни. За його словами, в країні проводиться підготовка військових підрозділів, постачається озброєння та техніка для підвищення оборонної готовності. До чого готується Лукашенко та звідки він бере цю техніку, з Росії?

Владімір Путін у цій зв'язці – фюрер, а за аналогією "Гітлер – Муссоліні", у цьому випадку Лукашенко – "картопляний дуче". Саме на таку другорядну роль він свого часу погодився, принизливу для нього.

Свого часу диктатор Білорусі розраховував стати лідером об'єднаної держави Росії та Республіки Білорусь. За часів Єльцина була створена ця держава і передбачалося обрання президента об'єднаної держави. Цього так і не відбулося. А він (Лукашенко – 24 Канал) активно на це розраховував. Це, зрештою, було для нього головним стимулом вступати в союз з Росією.

А коли вже прийшов на той момент значно молодший за Єльцина Путін, то ці надії були остаточно поховані, але не амбіції Лукашенка. Безперечно, він все це пам'ятає, як людина дуже злопам'ятна і мстива. Я не маю сумнівів, що Лукашенко точить на Путіна свій "держак від лопати", чи ресору від трактора "Білорусь". І в потрібний момент, коли Путін ослабне, він обов'язково цим скористається.

Поки що диктатор Білорусі, попри свою риторику, намагається все ж таки дотримуватися принципу "багато говориш, мало робиш". Ми бачимо, що з території Білорусі повністю припинилися атаки, ракетні обстріли, атаки російської авіації. Востаннє був зафіксований обстріл ще в далекому жовтні 2022 року. З того часу – повна тиша.

Цілком очевидно, можна припустити, що Лукашенко попередили. При чому попередили дуже чітко, конкретно, в максимальних термінах, як він це розуміє. І тому з території Білорусі сьогодні ні наступ, ні обстріли України не є можливими.

Чи це можливо в майбутньому? Так, ми не можемо цього виключати, тому що все одно це спільник Путіна, військовий злочинець. Білорусь надала свою територію для військової агресії проти України й тому Лукашенко відповідатиме разом з Путіним в міжнародному кримінальному суді, якщо він, звісно, до нього доживе.

Тому сьогодні він багато розповідає. Він, безперечно, каже про уявну в його фантазіях "загрозу" для Білорусі, яку становить Україна, країни НАТО. Обіцяє посилити обороноздатність, обіцяє збільшити присутність на кордонах з Республікою Литва, Республікою Польща, але поки нічого з цього не фіксується.



Алєксандр Лукашенко / Getty Images

Єдиним останнім помітним рухом Лукашенка було прийняття на своїй території опального, тоді ще живого ватажка ПВК "Вагнера" Євгєнія Пригожина; надання їм можливості після його смерті вивезти частину цих підрозділів, але надовго вони там не затримувалися. Тобто якась частина цих найманців там залишилася, була зайнята підготовкою білоруського спецназу, але в основному всі вони були виведені в польові табори ПВК "Вагнера" на Близькому Сході та в Африці.

Що буде далі – спрогнозувати важко, тому що Лукашенко – військовий злочинець, пов'язаний кров'ю в прямому сенсі з Путіним. Він, безперечно, не зможе опиратися планам, якщо Путін знову вирішить розмістити свої війська або почати завдавати удари з території Республіки Білорусь по Україні.

Поки що такого ми не спостерігаємо. Так само як ми не спостерігаємо концентрацію російських військ на території Білорусі. Але все може змінитися, тому що це два військові злочинці, абсолютно аморальні, цинічні пот**ри, й тому вони здатні на будь-який крок, зокрема й абсолютно несподіваний.

Путін продовжить теракти в Росії та за межами

Путін також вийшов із новою заявою на розширеному засіданні колегії мвс і натякнув на можливі теракти проти організаторів атаки на "Крокус Сіті". Мовляв, "ті, хто застосовують зброю проти Росії, мають розуміти, що вона гостра з обох боків". Що має на увазі, він дійсно готовий влаштувати якісь подібні теракти? Чи, можливо, для нього масовані ракетні обстріли України є терактами, чи може бути щось масштабніше й іншого плану?

Для уточнення й коректності – ракетні обстріли не є терактом, це – воєнний злочин. На щастя, терористичних актів на українській землі Росія поки що не здійснювала. Я кажу "поки", тому що така небезпека була і вона залишається, тому що терор – звична зброя для диктатури Путіна і для диктатури Лукашенка.

Путін абсолютно не вагаючись вбивав своїх власних громадян. Як це було під час Першої, Другої чеченської війни. Він підривав їх на Каширському шосе, підривав їх в Буйнакську. Він сприяв тому, щоб цивільні росіяни загинули під час штурму "Норд-Осту".

І ось нещодавній теракт в "Крокус Сіті", де російські силовики пальцем не поворухнули, щоб захистити життя відвідувачів цього торговельного центру і приїхали аж через годину з хвостиком після того, як терористи почали стріляти в "Крокус Сіті".

Тому це означає тільки те, що вони не зупиняться перед масовими актами терору і справжніми терактами, як на власній території, так і на чужій.

Ми можемо згадати численні політичні вбивства, до яких вдавався кремлівський режим. Численні акти терору, які вони здійснили, спроба вбивства Сергія Скрипаля, вбивство Олександра Литвиненка, вбивство колишнього російського міністра Михайла Лесіна в Вашингтоні, якого вбили під носом американських спецслужб.

І, можливо, причетність, гіпотетично, до низки терористичних актів на території інших країн. Зокрема, Близького Сходу. Вона поки що не доведена, але цілком можливо, що ці аргументи й ці факти будуть знайдені пізніше.

Учора The New York Times написало про вбивство пілота Максима Кузьмінова, який перегнав Мі-8 в Україну. Вони говорять, що Росія навмисно залишила там свій слід, щоб так показувати, що всі, хто зрадить Росію, чи буде щось вчиняти проти неї, бачили, що їх можуть дістати. Чи дійсно це було таким показовим вбивством? І про "гаванський синдром" також вчора написали ЗМІ. Як гадаєте, чи може Росія продовжити роботу саме в цьому напрямку?

Поки що розслідування триває. Треба розібратися остаточно і підтвердити ті чи інші факти.

Про так званий "гаванський синдром" справді вчора написали. Він є цілком імовірним, якщо підтвердиться факт того, що російські спецслужби справді використовували новітнє обладнання для того, щоб шкодити здоров'ю і виводити з ладу американських дипломатів і співробітників американських спецслужб.

Це неодмінно призведе до акцій відплати проти російських шпигунів. Американці та британці насамперед не належать до тих спецслужб, які сповідують християнські моралі. Вони завжди платять за принципом "око за око, зуб за зуб" і тому помста неодмінно буде.

Гаванський синдром Це неофіційна хвороба, яка характеризується різноманітними неврологічними симптомами, такими як запаморочення, нудота, головний білі та проблеми зі слухом і координацією.



Вперше ці симптоми зафіксували у 2016 році у співробітників американського та канадського посольств у Гавані (Куба) та членів їхніх родин.



Хоча було припущення про можливе використання "таємної зброї", американські спецслужби після досліджень не підтвердили цю гіпотезу.

Щодо вбивства Кузьмінова, найбільш імовірна версія сьогодні справді – помста російських спецслужб, і вона розглядається як пріоритетна. Найімовірніше, так і є, але остаточні висновки можемо зробити тільки тоді, коли будуть підсумки відповідного розслідування.

Щодо почерку вбивства пілота Кузьмінова – це характерний почерк радянських і російських спецслужб. Демонстративне вбивство для того, щоб не залишилося сумнівів, хто його виконав, хто його здійснив. Саме так негуманно свого часу був отруєний колишній російський шпигун Литвиненко, якого в Росії вважали зрадником. Його покарали. Так само намагалася отруїти "Новачком" Скрипаля і його дочку.

Одним словом – саме так вони й працюють. Тому причетність російських спецслужб до замаху і вбивства цього Кузьмінова майже не підлягає сумнівам. Ще раз повторю, коли будуть офіційні результати розслідування, тоді ми можемо говорити про це, як уже доконаний факт.



Кузьмінова знайшли мертвим в Іспанії / Скриншот з відео

Чим для Кремля обернеться теракт в "Крокусі"

Повернуся до тракту в "Крокус Сіті Хол". РосЗМІ пишуть, що затриманий після теракту чеченець помер у відділі поліції в Москві. Згідно із заявою його родичів, через кілька годин після арешту він помер внаслідок тортур. Йому начебто зламали ребра, хребет, на його тілі виявлено сліди задухи та гематоми. Деякі ЗМІ стверджують, що силовики намагалися інсценувати самогубство. Як гадаєте, такі випадки матимуть якісь наслідки? Зокрема, серед мігрантів і чеченського народу.

Якщо всі ці факти підтвердяться, а поки що виглядає саме так, що цей затриманий помер в результаті катування, яким він був підданий представниками російських силових структур, це неодмінно матиме декілька наслідків.

З одного боку, це викликає відтік мігрантів, що вже спостерігається. Частина трудових мігрантів – громадян Центральної Азії, а також закавказьких республік Росії, покидатимуть сьогодні російські міста і намагатимуться повертатися на місце свого постійного проживання. Насамперед через загрозу бути схопленими за сфальсифікованими звинуваченнями у здійсненні якихось терористичних актів, вбивств, чого завгодно.

Не забуваємо і хвилю ксенофобії, яку сьогодні офіційно підігріває Кремль. По суті заохочуючи своїх громадян нападати, вбивати, калічити представників некорінних народів або як їх ще називають – так званих малих народів. Тому значна частина мирних працівників, які не мають жодного стосунку до якихось радикальних рухів банально виїжджатимуть, щоб не стати жертвами наступних катувань російських спецслужб.

Другий наслідок – це радикалізація частини представників цих країн. Особливо тих, хто може бути родичами, близькими жертв цього. Це характерні наслідки, які ми спостерігали, зокрема як люди ставали членами різних радикальних ісламістських угруповань.

Наприклад, у той самий ІДІЛ, ХАМАС або Талібан дуже часто приходили родичі закатованих, вбитих жертв так само мирних громадян або людей, які теж були причетні до певних радикальних ісламістських рухів, але самі жодного стосунку не мали. Багато прикладів, коли люди, які навіть не уявляли себе шахідами, приєднувалися до цих терористичних осередків, тому що когось з їхніх близьких просто вбили або закатували ізраїльські, американські, британські, іранські чи інші спецслужби.

Це другий наслідок – збільшуватиметься кількість цих радикалізованих елементів. І це, по суті, викличе неодмінну хвилю нових терактів з боку ІДІЛ. Насамперед афганського осередку ІДІЛ-Хорасан, який має розгалужену мережу на території колишніх республік СРСР. Зокрема, вони мають дуже велике представництво у Таджикистані та Узбекистані. Вони радикалізуватимуться, і громадяни саме цих країн ще більше долучатимуться до терористичної діяльності.

Ще один наслідок, треба сказати, що це викличе так само погіршення відносин Росії з кількома ісламськими державами. Ісламський світ – дуже складний, існує декілька течій, це не тільки про основні – шиїтів і сунітів, а багато інших розгалужень. Вони дуже чутливо реагуватимуть на це.

Тож це неодмінно викличе погіршення відносин Росії з країнами арабського світу, зокрема з такими країнами як Ізраїль. Тому що загравання Росії з відвертими терористами, зокрема з Талібаном, іранськими аятолами, неодмінно призводить до погіршення стосунків зі світськими режимами в Ізраїлі та країнах Заходу.

Іран загнав Путіна у глухий кут

Путіна знову підставили. Reuters пише, що Іран попереджав Росію про загрозу теракту на її території до стрілянини в "Крокус Сіті Хол". Як гадаєте, чому тут вони не змогли знайти якусь спільну позицію або не попередили Іран, щоб вони не виходили з такими заявами? Бо дійсно виходить, що підстава не тільки від Лукашенка, але й від союзників з Ірану.

Тут велике питання, чому росіяни не відреагували на попередження свого ключового союзника на Близькому Сході – Ірану. Адже "САБАК" – це Служба безпеки та інформації Ісламської держави, свого часу після теракту, який був здійснений 3 січня в одному з іранських міст затримала 35 причетних або підозрюваних в здійсненні цього теракту. Тоді загинуло понад 100 відвідувачів похорону в результаті двох вибухів.

Ми розуміємо, як працюють іранські спецслужби, як "САБАК" проводить допити. Вони їх, очевидно, катували. Під цими тортурами вони зізналися і видали інформацію про те, що осередок ІДІЛ-Хорасан готує теракт на території Росії.

Ця інформація була достатньо розмитою, тобто не було точних даних щодо виконавців, щодо місця теракту. Але інформація була достатньо точна щодо того, що цей теракт планується, планується в масовому місці й має відбутися найближчим часом.

Зараз, після того, коли стало відомо про те, що спецслужби Ірану повідомили фсб про підготовку цього теракту, путінська версія повністю розсипалася. Розсипалася, тому що раніше він говорив про шантаж і тиск з боку Заходу, який, мовляв, "навигадував" якихось версій про теракти. До речі, він про це говорив за два дні до теракту в "Крокусі", а зараз виявляється, що він проігнорував попередження навіть від своїх вірних близькосхідних союзників.

Тому ця версія про "український слід" повністю розсипалася, повністю зруйнована, що в принципі й мало статися. А Путін в чергове сів в калюжу. При чому те, що в цю версію не вірило найближче оточення Путіна, так само стало відомо майже одразу. Про це написали російські опозиційні видання.

І вони мали для цього резон, тому що це означає, що вони мали повний спектр інформації та знали, що все це вилізе назовні, що попередження були не тільки з боку американців, а й іранців. Тому притягати Україну за вуха абсолютно безперспективно, це "натягування на глобус" вилізе боком. У підсумку ті, хто в оточенні Путіна виступали скептично проти українського сліду, мали рацію.

У Путіна зараз гарних ходів не залишилося. Так, своє населення, оцей російський народець, він зміг переконати згідно з опитуваннями. Більшість росіян повірили у версію нібито "українського сліду". Але далі розвивати її в міжнародно-правовому полі немає жодного сенсу, усі вже все зрозуміли. І після зізнання представників "САБАК" у Путіна насправді гарного виходу з цієї ситуації вже просто немає.

Кремль панічно шукає союзників

У Росії хочуть виключити Талібан з переліку терористичних організацій. Остаточне слово за Владіміром Путіним. А що Талібан взагалі може дати Росії? Чи можуть вони якось покращити свою співпрацю?

Тут є прямий взаємозв'язок. Таліби та "Ісламська держава" – це смертельні вороги. Вони ворогують достатньо давно. З погляду "Ісламської держави", таліби – це зрадники, тому що вони пішли на співпрацю зі злочинними режимами, такими як путінський. Умовно кажучи, ті, хто порушив негласний "кодекс терористів" і пішов на співпрацю з державами, які ставлять собі за мету знищення подібних "ісламських осередків".

Тому ця війна загострилася. Офіційне визнання Росією Талібану прямо пов'язане з тим, що Москва зараз похапцем шукає нових союзників, зміцнення своїх позицій та альянсів в боротьбі проти ІДІЛ. І от вони вирішили, що найкращим шляхом боротьби з ІДІЛ буде глибша співпраця з Талібаном. Тепер вже юридично закріплена.

Визнати їх офіційно, попри те, що досі в Росії таліби і їхня держава вважаються терористичною організацією. Це офіційно закріплено в їхніх документах, тобто їм доведеться скасувати терористичний статус Талібану, офіційно визнати їхню державу, їхній уряд, і далі відповідно вимагати їхнього вступу в ООН та інші представництва. Принаймні так виглядає.

До чого це може призвести? Це розмивання насправді дуже тонких кордонів між визнанням freedom fighters and terrorists (борці за свободу та терористи – 24 Канал). Ми пам'ятаємо, що "one man terrorist is another man freedom fighter" – тобто той, хто для одного є терористом, для іншого він є борцем за свободу. Це тонка межа, вона дуже небезпечна. Тому що сьогодні можна визнати режим талібів терористичним, а завтра хтось піде на визнання легітимного статусу "Ісламської держави".

До речі, цей процес почався. Бачимо інформацію, що, наприклад, уряд Іспанії зараз схиляється до того, щоб визнати Палестину. Якщо таке справді станеться, це означає, що "крига розтанула" і далі може початися незворотний процес. Нагадаю, що Палестинську державу і ті організації, які до неї причетні, як-от ХАМАС, багато держав вважають також терористичними. От приклад наслідків в міжнародних відносинах. Я їх не оцінюю. Просто кажу, що це небезпека, яка матиме дуже "далекограючі" наслідки.



Таліби / Getty Images

Чому російські КАБи падають на жителів Бєлгородщини

Повідомляють, що російські льотчики скинули ще дві 500-кілограмові авіабомби з фугасною боєголовкою на Бєлгородщину. І, як пише видання Astra, це вже 16-й випадок за останні два тижні. Можливо, це не випадковий схід боєприпасів, як гадаєте?

Треба дивитися на ситуацію так, як вона є. У них справді є зараз серйозні проблеми з технічним станом авіації та бронетехніки. Тому те, що таких сходів авіаприпасів стає більше, прямий наслідок того, що вони не мають чим замінити теперішній авіапарк. У них брак серйозних запчастин до них і падіння професіоналізму самих пілотів.

Тому що їхні найкращі пілоти, про які писала свого часу світова преса, на початку війни були просто винищені. Так звані "путінські соколи", як їх називали, понад 200 пілотів були вбиті. Підготовка пілотів – це дуже тривалий процес, не 2 та навіть не 5 років, тому замінити їх немає ким.

Зараз часто на заміну кидають або викладачів авіаційних училищ, тобто людей з великим стажем, але їхній вік 65+, навіть таких пілотів періодично збивають. Або зовсім молодих курсантів, які не мають достатньо льотної практики й тому відповідно маємо такі наслідки. Усе це накладається і створює низку техногенних помилок, які призводять до збільшення подібних нештатних ситуацій.

У чому полягає успіх щодо ударів по російських НПЗ

У Бєлгороді скаржаться, що у Росії реагують на трагедії лише в тому випадку, якщо вони трапляються в столиці. Москву справді треба розворушити? Безпілотники літають вже глибоко в тил Росії. А от Москва, чи то вона захищена, чи поки не прийшов час?

Москва справді захищена. Це ще радянська концепція. Навколо Москви був створений найпотужніший комплекс протиповітряної оборони. І Радянський Союз намагався захистити тільки Москву. Водночас інші промислові центри мали набагато гіршу протиповітряну оборону.

Після початку війни у росіян починається ситуація як "шагренева шкіра" (віслюча – 24 Канал). Вона починає рватися, причому в найменш очікуваних місцях. Вони розтягли оборону, були змушені перекидати багато підрозділів на заміну знищеним з Калінінградської області, з півночі Росії, з західних округів.

І через це бачимо, що українські атаки на російський тил стають дедалі ефективнішими. У них менше систем протиповітряної оборони та величезна територія, яка стала для них прокляттям.

Навіть територію такої великої європейської країни як наша, закрити дуже складно. Нам потрібно на порядок більше систем протиповітряної оборони, щоб гарантувати, що ми можемо закрити все. А в Росії, з огляду на її розмір, це просто неможливо. Навіть попри те, скільки вони встигли накопичити озброєння. Але із системами ППО в них дуже-дуже серйозний дефіцит.

Крім того, завдяки нашим ефективним атакам на окупований Крим вдалося змусити противника оголити інші ділянки фронту. Вони зараз посилили Крим протиповітряною обороною, яка однаково не спрацьовує. Проте вони сконцентрували там максимальну кількість ППО, якої зараз просто немає. Вони познімали з фронту, з російських регіонів.

І тому наші атаки на російські об'єкти ВПК та НПЗ є такими вдалими й успішними. Одна з ключових причин – це брак або повна відсутність систем протиповітряної оборони. Але навіть тут вони зараз крадуть все те, що вигадали ми. Це ж був наш український винахід, зокрема мобільні групи ППО, які працюють з великокаліберними кулеметами або ручними системами зенітного вогню, такими як "Стріла" й "Ігла".

Зараз росіяни наказали формувати по регіонах абсолютно аналогічні вкрадені мобільні групи. Вони тільки збираються, ще не створили. Але збираються створювати на пікапах, які будуть патрулювати та захищати їхні стратегічні об'єкти.

Про що свідчить реакція Росії на атаку по Татарстану

Український безпілотник долетів до Татарстану та завдав удару по заводу, де збирають "Шахеди". Глава комітету держдуми з оборони Росії Андрєй Картополов назвав удари по Татарстану "підлими терористичними витівками". Буцім "Україна не воює традиційними методами, а б'є спідтишка не по військових чи промислових об'єктах, а по гуртожитку, де живуть люди". А традиційні методи – це просто знищувати вщент всі міста? Чи що він має на увазі?

Це компліменти від депутата держдуми Картаполова щодо ефективності українських ударів. Це визнання того, що ми змогли знайти "нетрадиційну" техніку. Це симетричні удари, враховуючи брак реактивних ракетних систем. Тому українські безпілотники, насамперед літакового типу, стали повним шоком і несподіванкою. На що досі росіяни не можуть знайти відповідь.

Для нас привід не стільки тішитися цим компліментам, а продовжувати далі удосконалювати наші системи ураження. Тому що якщо вони довели свою ефективність, вони будуть змушувати противника ще більше розтягати системи ППО, витрачати ресурси, гроші, посилювати присутність російських військовослужбовців в тилу. Відповідно, у них менше ставатиме можливості для перекидання цих військових в Україну.

Усе це працює та дає комплексний результат. Це результат дуже вдалої та продуманої стратегії Служби безпеки й Головного управління розвідки України, які поставили перед противниками завдання, яке поки він не здатен розв'язати.

У гуртожитку, про який згадав Картополов, живуть студенти або робітники, які збирають дрони-камікадзе "Шахед". Чи є вони також законними воєнними цілями? Чи Росія навмисно бере цивільних для того, аби ними прикриватися?

Будь-яке військове виробництво і його інфраструктура, а виробництво ударних безпілотників, якими завдають ударів по цивільних об'єктах та вбивають наших громадян, є абсолютно законними цілями для наших атак. Росія не зупиняється у своєму намаганні зробити максимально нестерпним життя насамперед не стільки для військових, як для цивільних.

І тому ми маємо абсолютно легітимне право, до речі, закріплене всіма міжнародними конвенціями, завдавати удари по їхній інфраструктурі, зокрема тій, яка посилює їхні військові можливості. Тому всі крики й зойки, що ми знищили якийсь гуртожиток, це об'єкти, на яких збираються військові дрони, які б'ють не по воєнних, а по цивільних цілях, тому вони є абсолютно легітимними цілями для наших дронових атак.

Дрон пролетів щонайменше 1 200 кілометрів. Як взагалі росіяни не помітили таку величезну машину?

Я не хотів би вдаватися в технічні аспекти та давати будь-яку інформацію, яку б зміг використати наш противник. Давайте просто будемо насолоджуватися відео польоту українського безпілотника, який здійснив винятковий переліт, оминувши систему російської ППО, який навіть ніхто не намагався збити та досяг поставлених цілей.

CNN пише, що далекобійні дрони, які атакують НПЗ в Росії, вже обладнані штучним інтелектом, а цілі Київ обирає заздалегідь разом із союзниками. Вони начебто діляться з нами або супутниковими знімками, або координатами. Чи дійсно така співпраця існує, і наскільки вона допомагає нам досягати таких цілей?

Не можу це коментувати зі зрозумілих причин. Ми виходимо насамперед з того, що наші спецслужби мають багато можливостей для збору інформації. Зокрема, завдяки свідомим російським громадянам, які готові боротися зі злочинним режимом. Багато хто вступає до лав добровольчих формувань, як-от легіон "Свобода Росії", РДК або Сибірський батальйон, їх ставатиме дедалі більше.

Чимало незадоволених росіян продовжують залишатися в самій Росії. Тому хай росіяни самі шукають і знаходять для себе ще більше проблем на свою голову, тому що вони витрачають ресурси та час. Замість того щоб шукати справжню агентуру для себе, вони сконцентровані на тому, щоб "пакувати" студентів та бабусь, які виходять з плакатами на захист російської опозиції, яка не завжди на це заслуговує. Ще раз повторюю, це їхні проблеми.

Куди Кремль може відправити 150-тисячне військо

Путін підписав указ про весняний призов до армії, згідно із яким з 1 квітня до 15 липня на військову службу мають закликати 150 тисяч осіб віком від 18 до 30 років. Зокрема, призиватимуть наших громадян на тимчасово окупованих територіях України. Інколи строковиків під час служби активно спонукають підписувати контракти й відповідно потім відправляють на фронт в Україну. 150 тисяч – це загроза для нашої держави?

І без 150 тисяч – це загроза, тому що на території України перебуває більш як 500 тисяч російських окупантів. Звичайно, ми зацікавлені в тому, щоб їх ставало менше, а не більше. Цей призов безперечно буде використаний для того, щоб провести ротації, посилити їхню присутність в Україні. Але не тільки на це він розрахований.

Їм треба посилювати та створювати нові бази на кордонах з новим членом НАТО – Фінляндією. Кордон Росії з НАТО збільшився на тисячу кілометрів. Тому в них зараз є багато інших завдань. Вони самі своїми діями створюють все для того, аби розв'язувати свої проблеми так, що їм ставало дедалі складніше.

А призов росіян – це абсолютно необхідний крок для росіян. Тому що їм потрібно поповнювати санітарні втрати, яких вони зазнають кожного дня в Україні. Їм потрібно проводити ротації. Це достатньо велике угруповання, 150 тисяч. Але їх не зможуть кинути в бій одразу.

Їм потрібно пройти якийсь вишкіл та підготовку. І тому вони опиняться в Україні не одразу, але через деякий час. Ба більше, цей призов офіційно розтягнеться на 3,5 місяці й завершиться тільки в середині липня.

Громадян на окупованих територіях будуть навмисно кидати, аби вони воювали проти своїх?

Вони це роблять регулярно. У такий спосіб вони намагаються якнайбільше "загребти" в російські окупаційні сили на території нових так званих "суб'єктів Росії" – тимчасово окупованих регіонів Запорізької та Херсонської областей. Тому що в Донецькій та Луганській областях таких вже майже не залишилось, там "вигребли" всіх віком до 60 років.

Крим якось намагаються меншою мірою зачіпати, там немає такої масової мобілізації. Вони ставлять собі за мету, окуповуючи українські землі, забрати всіх, кого тільки можна, і кидати їх першочергово у штурми. Тому що загалом вони їм не потрібні. І так, вони хочуть, щоб українці воювали з українцями. Це є їхня мета.

Росія вигадала новий фейк про Україну

Проросійські канали поширюють пропагандистський відеоролик про мобілізацію в Україні. Лейтмотивом цього відео є фраза "Його синок – еліта, а ти – м'ясо". Начебто вони хочуть показати, що тих, кого кидають на війну, українці взагалі не шкодують, а всі інші розважаються. На що вони розраховують такими відео?

У них величезні бюджети витрачаються на пропаганду, інформаційні спецоперації. Над цим працюють десятки тисяч людей. Це і державні телеканали, пропагандистські агенції, пресслужби їхніх військових формувань. Є величезна кількість, зокрема, українських громадян, зрадників, як-от Діана Панченко, які втекли та продовжують зараз працювати як частина цієї інформаційної воєнної машини.

Ми маємо розуміти, що наш противник дуже небезпечний. Він намагається воювати з нами не тільки на фронті. Насамперед розкладаючи нас морально, підриваючи довіру до нашого військово-політичного керівництва. Тому поширювати подібні ролики та вкиди є злочином, треба максимально уникати контакту з ними.

Це можуть і повинні вивчати та досліджувати журналісти як спеціалісти з пропаганди. Ми не маємо сприяти тому, щоб все це потрапляло в наш інформаційний простір. Тому що це отруйний ворожий продукт, який спрямований на те, щоб підривати нашу довіру до Збройних Сил України та віру в нашу перемогу.