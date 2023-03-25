Білоруська армія не воювала з часів Афганістану: чи готується вона нині до війни з Україною

Росія припинила спроби втягнути Білорусь у війну з Україною. А сам Алєксандр Лукашенко не хоче йти на таке загострення і втрачати людей.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив власний кореспондент "Радіо Свобода" з Білорусі Валерій Калиновський. Він наголосив, що самі білоруси не хочуть воювати проти України. Утім, не заперечив й той факт, що Росія все ж використовує Білорусь у своїх цілях.

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Як Білорусь допомагає Росії

Попри небажання воювати, Білорусь допомагає Росії. Вона стала полігоном для навчання російських військових, яких, за словами Калиновського, потім відправляють на Донецький напрямок чи інші фронти в Україні.

"Зараз кількість російських солдат, які перебувають на території Білорусі, скоротилася вдвічі – до 5 тисяч. На цьому, скажімо, допомога закінчується", – відзначив журналіст.

Валерій Калиновський про підготовку Білорусі до війни: дивитись відео

Чи готова білоруська армія до війни

У своєму інтерв’ю Валерій Калиновський відзначив, що Білорусь не воювала з часів Афганістану – цей досвід був дуже болючий. Армія не брала участі в миротворчих місіях, оскільки це забороняла конституція. Утім, там є військо, яке наразі проходить підготовку.

"Є білоруське військо, яке постійно тренується протягом двох років. Але це не реальні бойові дії", – сказав спікер.

За його даними, кількість цього війська налічує від 30 до 40 тисяч осіб.

Але це не така контрактна система, як була в Росії і в Україні. Досвіду небагато і бажання воювати теж. Я думаю, білоруська армія не готується до участі у війні,

– резюмував журналіст.

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