Белорусская армия не воевала со времен Афганистана: готовится ли она сейчас к войне с Украиной

Россия прекратила попытки втянуть Беларусь в войну с Украиной. А сам Александр Лукашенко не хочет идти на такое обострение и терять людей.

Об этом в эфире 24 Канала заявил собственный корреспондент "Радио Свобода" из Беларуси Валерий Калиновский. Он отметил, что сами белорусы не хотят воевать против Украины. Впрочем, не возразил и тот факт, что Россия все же использует Беларусь в своих целях.

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Как Беларусь помогает России

Несмотря на нежелание воевать, Беларусь помогает России. Она стала полигоном для обучения российских военных, которых, по словам Калиновского, отправляют на Донецкое направление или другие фронты в Украине.

"Сейчас количество находящихся на территории Беларуси российских солдат сократилось вдвое – до 5 тысяч. На этом, скажем, помощь заканчивается", – отметил журналист.

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Готова ли белорусская армия к войне

В своем интервью Валерий Калиновский отметил, что Беларусь не воевала со времен Афганистана – этот опыт был очень болезненным. Армия не участвовала в миротворческих миссиях, потому что это запрещала конституция. Впрочем, там есть войско, которое сейчас проходит подготовку.

"Есть белорусское войско, которое постоянно тренируется в течение двух лет. Но это не реальные боевые действия", – сказал спикер.

По его данным, количество этого войска насчитывает от 30 до 40 тысяч человек.

Но это не такая контрактная система, как была в России и Украине. Опыта немного и желание воевать тоже. Я думаю, белорусская армия не готовится к участию в войне,

– резюмировал журналист.

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