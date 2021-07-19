За те, що слухав Цоя: в Білорусі на поминках матері заарештували чоловіка

У Білорусі продовжують сручувати гайки і арештовувати усіх "підозрілих" людей, які хоч якось висловлюють протест проти режиму Лукашенка. Так, у Мінську арештували чоловіка, який слухав пісню Цоя і викрикував патріотичні гасла.

Ситуація сталася ще всередині червня, однак зараз про неї стало відомо від правозахисників. 58-річний Сергій із Мінська провів під арештом 15 діб.

Тим часом Лукашенко дозволив залучати армію в боротьбу з протестами

Слухав у машині Цоя і вигукував "Хай живе Білорусь"

Мешканця Мінська, який працює у службі таксі, звинуватили в порушенні порядку під час проведення масових заходів.

Затримали Сергія під час поминок за його матір'ю. Йому зателефонував син і сказав, що хтось подряпав його машину, тому йому потрібно спуститися у двір. Там його чекали співробітники Ленінського відділення внутрішніх справ, які відвезли чоловіка в відділення. За його словами, в кабінеті у співробітників міліції лежав уже готовий протокол, але з ним його тоді не ознайомили.

Вони мені лише сказали, що їм надійшла скарга від "небайдужого громадянина "про те, що нібито я 1 травня їхав в машині з включеною піснею Віктора Цоя "Перемен" і вигукував "Живе Беларусь",

– розповів він.

Сергій провів частину арешту із бездомними. Розповідає, що один із них випорожнявся прямо посеред камери, лаючи інших "політичними".

Свідок плутався на суді у показах і змінював їх після перерви. До того ж важливо відзначити, що "свідок" – це поліцейський, який перебував у цивільному.

Зрештою Сергія відпустили, а справу відправили на доопрацювання. Причина – неправильно вказаний поліцейськими номер машини Сергія. Втім, вилучені при арешті речі йому не повернули.

Чому пісня Віктора Цоя? Минулого літа, коли протести у Білорусі тільки починалися, кожен протестний виступ супроводжувався піснею Віктора Цоя "Перемен!". Ця пісня стала певним символом революції і яскравим посилом бажань протестувальників.



Джерело: Минулого літа, коли протести у Білорусі тільки починалися, кожен протестний виступ супроводжувався піснею Віктора Цоя "Перемен!". Ця пісня стала певним символом революції і яскравим посилом бажань протестувальників.Джерело: Friday.AZ

Ситуація у Білорусі загострюється