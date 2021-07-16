Обшуки провели у журналістів "Белсату" та "Радіо Свобода". Мовиться як про квартири, так і про офіси. Відомо, що обшуковували також інші ЗМІ.
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У Білорусі силовики обшуковують журналістів та редакції ЗМІ
Силовики провели обшук у редакції білоруського "Радіо Свобода". У телеграмі "МотолькоПомоги" написали, що "двері опечатані, вирвані дроти сигналізації і винесли техніку".
Також двері розбили, перед входом стояти 2 автобуси, камери спостереження вирвали, зламали 3 дверей.
У редакції видання "Радіо Свобода" вилучили техніку.
Списки журналістів, у яких провели обшуки
- ведучого програми "Кожен із нас" Гліба Лободенка;
- журналістів "Белсат" Галини Абакунчік, Ігоря Ілляша;
- гомельського кореспондента телеканалу Євгена Меркіса;
- Христини Чернявської, Павла Можейка і Олексія Кайріса з Гродно;
- у телеграмі "Радіо Свобода"повідомляють, що за непідтвердженою інформацією прийшли до Валентина Жданка;
- журналіста Віктора Ярашука в Пінську. У нього силовики вилучили комп’ютер та мобільний телефон;
- фотографа-фрілансера Олександра Саєнка з Гродно – розшукують.
- брестських журналістів Олеся Левчука та Мілана Харитонова. Вони перебувають у Грузії, але силовики провели обшук у батьків Левчука, не вивізши нічого.