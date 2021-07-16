Обшуки провели у журналістів "Белсату" та "Радіо Свобода". Мовиться як про квартири, так і про офіси. Відомо, що обшуковували також інші ЗМІ.

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У Білорусі силовики обшуковують журналістів та редакції ЗМІ

Силовики провели обшук у редакції білоруського "Радіо Свобода". У телеграмі "МотолькоПомоги" написали, що "двері опечатані, вирвані дроти сигналізації і винесли техніку".

Також двері розбили, перед входом стояти 2 автобуси, камери спостереження вирвали, зламали 3 дверей.

У редакції видання "Радіо Свобода" вилучили техніку.

Списки журналістів, у яких провели обшуки