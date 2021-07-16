Обыски провели у журналистов "Белсата" и "Радио Свобода". Речь идет как о квартирах, так и об офисах. Известно, что обыскивали также другие СМИ.

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В Беларуси силовики обыскивают журналистов и редакции СМИ

Силовики провели обыск в редакции белорусского "Радио Свобода". В телеграмме "МотолькоПомоги" написали, что "двери опечатаны, вырваны провода сигнализации и вынесли технику".

Также дверь разбили, перед входом стоят 2 автобуса, камеры наблюдения вырвали, сломали 3 двери.

У редакции издания "Радио Свобода" изъяли технику.

Списки журналистов, у которых провели обыски

ведущего программы "Каждый из нас" Глеба Лободенко;

журналистов "Белсат" Галины Абакунчик, Игоря Ильяша;

гомельского корреспондента телеканала Евгения Меркиса;

Кристины Чернявской, Павла Можейко и Алексея Кайриса из Гродно;

в телеграме "Радио Свобода"сообщают, что, по неподтвержденной информации, пришли к Валентину Жданку;

журналиста Виктора Ярашука в Пинске. У него силовики изъяли компьютер и мобильный телефон;

фотографа-фрилансера Александра Саенко из Гродно – разыскивают.

брестских журналистов Олеся Левчука и Милана Харитонова. Они находятся в Грузии, но силовики провели обыск у родителей Левчука, не вывезя ничего.

Что этому предшествовало