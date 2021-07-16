Обыски провели у журналистов "Белсата" и "Радио Свобода". Речь идет как о квартирах, так и об офисах. Известно, что обыскивали также другие СМИ.
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В Беларуси силовики обыскивают журналистов и редакции СМИ
Силовики провели обыск в редакции белорусского "Радио Свобода". В телеграмме "МотолькоПомоги" написали, что "двери опечатаны, вырваны провода сигнализации и вынесли технику".
Также дверь разбили, перед входом стоят 2 автобуса, камеры наблюдения вырвали, сломали 3 двери.
У редакции издания "Радио Свобода" изъяли технику.
Списки журналистов, у которых провели обыски
- ведущего программы "Каждый из нас" Глеба Лободенко;
- журналистов "Белсат" Галины Абакунчик, Игоря Ильяша;
- гомельского корреспондента телеканала Евгения Меркиса;
- Кристины Чернявской, Павла Можейко и Алексея Кайриса из Гродно;
- в телеграме "Радио Свобода"сообщают, что, по неподтвержденной информации, пришли к Валентину Жданку;
- журналиста Виктора Ярашука в Пинске. У него силовики изъяли компьютер и мобильный телефон;
- фотографа-фрилансера Александра Саенко из Гродно – разыскивают.
- брестских журналистов Олеся Левчука и Милана Харитонова. Они находятся в Грузии, но силовики провели обыск у родителей Левчука, не вывезя ничего.
Что этому предшествовало
- 8 июля сайт издания "Наша Нива" прекратил работу, а его главный редактор Ягор Марцинович не выходил на связь.
- 9 июля белорусский журналист Александр Бураков заявил, что в стране происходят зачистки СМИ. Он рассказал, что представители СМИ не понимают, что происходит. Он предположил, что большинство из них раздумывает над тем, чтобы уезжать из страны.
- 9 июля режим Лукашенко заявил о начале операции по задержанию людей, причастных к деятельности оппозиционных телеграм-каналов.
- По состоянию на 14 июля, обыски провели в более 30 офисах и помещениях. После этого задержали и доставили на допрос 19 человек.