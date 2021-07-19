За то, что слушал Цоя: в Беларуси на поминках матери арестовали мужчину

В Беларуси продолжают скручивать гайки и арестовывать всех "подозрительных" людей, которые хоть как-то выражают протест против режима Лукашенко. Так, в Минске арестовали мужчину, который слушал песню Цоя и выкрикивал патриотические лозунги.

Ситуация произошла еще в середине июня, однако сейчас о ней стало известно от правозащитников. 58-летний Сергей из Минска провел под арестом 15 суток.

Между тем Лукашенко разрешил вовлекать армию к борьбе с протестами

Слушал в машине Цоя и выкрикивал " Да здравствует Беларусь"

Жителя Минска, который работает в службе такси, обвинили в нарушении порядка во время проведения массовых мероприятий.

Задержали Сергея во время поминок по его матери. Ему позвонил сын и сказал, что кто-то поцарапал его машину, поэтому ему нужно спуститься во двор. Там его ждали сотрудники Ленинского отделения внутренних дел, которые отвезли мужчину в отделение. По его словам, в кабинете у сотрудников милиции лежал уже готовый протокол, но с ним его не ознакомили.

Они мне только сказали, что им поступила жалоба от "неравнодушного гражданина" о том, что якобы я 1 мая ехал в машине с включенной песней Виктора Цоя "Перемен" и кричал "Живе Беларусь",

– рассказал он.

Сергей провел часть ареста с бездомными. Рассказывает, что один из них опорожнялся прямо посреди камеры, ругая других "политическими".

Свидетель путался на суде в показаниях и менял их после перерыва. К тому же важно отметить, что "свидетель" – это полицейский, который находился в штатском.

В конце концов Сергея отпустили, а дело отправили на доработку. Причина – неправильно указанный полицейскими номер машины Сергея. Впрочем, изъятые при аресте вещи ему не вернули.

Почему песня Виктора Цоя? Прошлым летом, когда протесты в Беларуси только начинались, каждое протестное выступление сопровождалось песней Виктора Цоя "Перемен!". Эта песня стала неким символом революции и ярким посылом желаний протестующих.



Источник: Прошлым летом, когда протесты в Беларуси только начинались, каждое протестное выступление сопровождалось песней Виктора Цоя "Перемен!". Эта песня стала неким символом революции и ярким посылом желаний протестующих.Источник: Friday.AZ

Ситуация в Беларуси обостряется