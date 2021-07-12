Об этом сообщили защитники Бабарико, которые 12 июля обратились в СИЗО-1 в Минске. Именно там раньше удерживали неугодного власти оппозиционера.

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В прошлый раз адвокаты Бабарико видели своего подзащитного 9 июля в минском СИЗО. Однако на этот раз встретиться с оппозиционером так и не удалось. Им сказали, что Виктора Бабарико этапировали в ИК-1 в Новополоцке.

В чем обвиняют Бабарико

Верховный суд Беларуси 6 июля 2021 года приговорил Бабарико, который в прошлом возглавлял "Белгазпромбанк", к 14 годам лишения свободы по обвинению в коррупции.

по обвинению в коррупции. Он своей вины не признал. Его защита заявила, что обжалует обвинительный приговор.

Отметим, что в мае 2020 года Бабарико покинул пост главы "Белгазпромбанка", ведь решил, что будет участвовать в президентских выборах в Беларуси. Однако зарегистрироваться кандидатом он так и не смог, поскольку против него возбудили уголовное дело и арестовали.

На тот момент он считался главным соперником Лукашенко. Вместе с Бабарико арестовали и его сына Эдуарда, который был главой предвыборного штаба.