Бураков: Ни подушки, ни матраса

Он назвал место, в котором находился, "военной тюрьмой". Дело в том, что это так называемый арестный дом при Министерстве внутренних дел.

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"Там не военная охрана, там обычные городские милиционеры. Там нет ни белья, ни подушки, ни наволочки, ни одеяла, ни матраса. Ты просто спишь на деревянных нарах", – сказал журналист.

Кроме плохих условий, к задержанным относились, мягко говоря, нелюбезно. "Тебя будят 2 – 3 раза за ночь. Трижды в день – "шмон", – отметил Бураков.

Что такое "шмон"

Журналист рассказал, что так называют процесс, когда заключенным выворачивают руки, ставят к стене и обыскивают. При этом ноги расставлены гораздо шире ширины плеч, а охранник их раздвигает еще больше, ударом своей ногой.

Нас раздевали, включая носки и трусы. Ты стоишь полностью голый. Так проверяют вещи, хотя всем понятно, что там ничего нет,

– подчеркнул Бураков.

"У меня за 20 суток было 63 таких "шмона". Что они искали – непонятно, но это просто издевательство", – подытожил журналист.

Справка. В Беларуси активно давят на СМИ, устраивая обыски в редакциях и задержания журналистов. В частности, уже заблокировали сайт "Нашей Нивы", обыскали редакцию "Бресткой газеты" и Независимой газеты Intex-Press.

Задержание Буракова

Журналист на самом деле не совершил ничего незаконного. Он пришел на суд над оппозиционером Павлом Северинцем, чтобы сделать репортаж. В здание суда ему и другим журналистам и активистам зайти не разрешили.

Выгнали всех на крыльцо. Потом сказали, что стояние у крыльца будет считаться массовым незаконным мероприятием. Люди разошлись после первого замечания полиции,

– заметил Бураков.

Однако этого силовикам было мало, они догнали Буракова, еще одного журналиста и 2 активистов, которые шли к машине. "На нас составили протокол, что мы были участниками незаконного массового мероприятия", – добавил журналист.

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