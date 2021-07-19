Ситуація сталася ще всередині червня, однак зараз про неї стало відомо від правозахисників. 58-річний Сергій із Мінська провів під арештом 15 діб.
Тим часом Лукашенко дозволив залучати армію в боротьбу з протестами
Слухав у машині Цоя і вигукував "Хай живе Білорусь"
Мешканця Мінська, який працює у службі таксі, звинуватили в порушенні порядку під час проведення масових заходів.
Затримали Сергія під час поминок за його матір'ю. Йому зателефонував син і сказав, що хтось подряпав його машину, тому йому потрібно спуститися у двір. Там його чекали співробітники Ленінського відділення внутрішніх справ, які відвезли чоловіка в відділення. За його словами, в кабінеті у співробітників міліції лежав уже готовий протокол, але з ним його тоді не ознайомили.
Вони мені лише сказали, що їм надійшла скарга від "небайдужого громадянина "про те, що нібито я 1 травня їхав в машині з включеною піснею Віктора Цоя "Перемен" і вигукував "Живе Беларусь",
– розповів він.
Сергій провів частину арешту із бездомними. Розповідає, що один із них випорожнявся прямо посеред камери, лаючи інших "політичними".
Свідок плутався на суді у показах і змінював їх після перерви. До того ж важливо відзначити, що "свідок" – це поліцейський, який перебував у цивільному.
Зрештою Сергія відпустили, а справу відправили на доопрацювання. Причина – неправильно вказаний поліцейськими номер машини Сергія. Втім, вилучені при арешті речі йому не повернули.
Чому пісня Віктора Цоя?Минулого літа, коли протести у Білорусі тільки починалися, кожен протестний виступ супроводжувався піснею Віктора Цоя "Перемен!". Ця пісня стала певним символом революції і яскравим посилом бажань протестувальників.
Джерело: Friday.AZ
Ситуація у Білорусі загострюється
- Влітку 2021 року, майже після річниці від початку масових протестів, у Білорусі посилили тиск на активістів.
- Вранці 14 липня у Білорусі пройшли обшуки медіа, недержавних організацій, партій і рухів по всій країні. 16 липня обшуки поновилися, зокрема правоохоронці завітали до 7 незалежних ЗМІ.
- Лише протягом червня 2020 року, як стверджують правозахисники, з політичних мотивів арештували 125 осіб. Загалом у тюрмах перебувають 526 політв'язнів.
- Нещодавно до 14 років колонії засудили одного з найсильніших опонентів Лукашенка – Віктора Бабарика.