Ситуация произошла еще в середине июня, однако сейчас о ней стало известно от правозащитников. 58-летний Сергей из Минска провел под арестом 15 суток.
Между тем Лукашенко разрешил вовлекать армию к борьбе с протестами
Слушал в машине Цоя и выкрикивал " Да здравствует Беларусь"
Жителя Минска, который работает в службе такси, обвинили в нарушении порядка во время проведения массовых мероприятий.
Задержали Сергея во время поминок по его матери. Ему позвонил сын и сказал, что кто-то поцарапал его машину, поэтому ему нужно спуститься во двор. Там его ждали сотрудники Ленинского отделения внутренних дел, которые отвезли мужчину в отделение. По его словам, в кабинете у сотрудников милиции лежал уже готовый протокол, но с ним его не ознакомили.
Они мне только сказали, что им поступила жалоба от "неравнодушного гражданина" о том, что якобы я 1 мая ехал в машине с включенной песней Виктора Цоя "Перемен" и кричал "Живе Беларусь",
– рассказал он.
Сергей провел часть ареста с бездомными. Рассказывает, что один из них опорожнялся прямо посреди камеры, ругая других "политическими".
Свидетель путался на суде в показаниях и менял их после перерыва. К тому же важно отметить, что "свидетель" – это полицейский, который находился в штатском.
В конце концов Сергея отпустили, а дело отправили на доработку. Причина – неправильно указанный полицейскими номер машины Сергея. Впрочем, изъятые при аресте вещи ему не вернули.
Почему песня Виктора Цоя?Прошлым летом, когда протесты в Беларуси только начинались, каждое протестное выступление сопровождалось песней Виктора Цоя "Перемен!". Эта песня стала неким символом революции и ярким посылом желаний протестующих.
Источник: Friday.AZ
Ситуация в Беларуси обостряется
- Летом 2021 года, почти после годовщины с начала массовых протестов в Беларуси усилили давление на активистов.
- Утром 14 июля в Беларуси прошли обыски медиа, негосударственных организаций, партий и движений по всей стране. 16 июля обыски возобновились, в частности правоохранители посетили 7 независимых СМИ.
- Только в течение июня 2020 года, как утверждают правозащитники, по политическим мотивам арестовали 125 человек. Всего в тюрьмах находятся 526 политзаключенных.
- Недавно к 14 годам колонии приговорили одного из сильнейших оппонентов Лукашенко – Виктора Бабарыка.