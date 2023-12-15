Задіяні зенітні ракетні комплекси: у Білорусі раптово почали перевірку чергових сил ВПС і ППО
Джерело:Міноборони Білорусі
У Білорусі 15 грудня розпочали раптову перевірку чергових військ Військово-повітряних сил і протиповітряної оборони. Такі дії нібито відбуваються згідно з планом командування.
Під час саміту лідерів ЄС 14 грудня Європейська Рада засудила підтримку Росії проти України з боку Ірану, Білорусі та КНДР. Вона закликала усі держави, щоб вони не надавали матеріальну або іншу підтримку російській агресії.
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Що відомо про перевірку
У міноборони Білорусі повідомили, що підрозділи зенітних ракетних та радіотехнічних військ висунулися у призначені райони та розпочали виконання бойових завдань.
Задіяні зенітні ракетні комплекси С-300, С-400, а також маловисотні радіолокаційні комплекси "Роса-РБ",
– йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що під час перевірки особовий склад має виконувати завдання з виявлення та умовного знищення контрольних цілей.
Що відомо про ймовірність наступу Білорусі на територію України
- 14 грудня стало відомо, що у Білорусі планують збудувати ще одне військове містечко біля кордону з Україною. Його хочуть розмістити в районі міста Гостомель.
- Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко сказав, що будування містечка не варто вважати свідченням підготовки режиму Лукашенка до військової участі у вторгненні в Україну. Втім, він переконаний, що попри відсутність підготовки білоруської армії до вторгнення в Україну, небезпека з її території все ще може виникнути.
- Нещодавно у Волинській та Рівненській області провели навчання. Вони були присвячені протидії можливому вторгненню в Україну з території Білорусі. До них залучали і підрозділи ЗСУ, і СБУ, і Нацгвардію та прикордонників. Це означає, що українське командування відпрацьовує такі сценарії.
- Водночас протягом останнього року Білорусь активно посилює свої війська. Вона створює додаткові військові округи та постійно проводить все нові й нові навчання. Втім, значних ризиків такі дії поки що не становлять, однак до кінця війни Росії проти України загроза її з території повністю не зникне.