Задіяні зенітні ракетні комплекси: у Білорусі раптово почали перевірку чергових сил ВПС і ППО

У Білорусі 15 грудня розпочали раптову перевірку чергових військ Військово-повітряних сил і протиповітряної оборони. Такі дії нібито відбуваються згідно з планом командування.

Під час саміту лідерів ЄС 14 грудня Європейська Рада засудила підтримку Росії проти України з боку Ірану, Білорусі та КНДР. Вона закликала усі держави, щоб вони не надавали матеріальну або іншу підтримку російській агресії.

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Що відомо про перевірку

У міноборони Білорусі повідомили, що підрозділи зенітних ракетних та радіотехнічних військ висунулися у призначені райони та розпочали виконання бойових завдань.

Задіяні зенітні ракетні комплекси С-300, С-400, а також маловисотні радіолокаційні комплекси "Роса-РБ",

– йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що під час перевірки особовий склад має виконувати завдання з виявлення та умовного знищення контрольних цілей.

Перевірка чергових сил ВПС і ППО у Білорусі / Фото міноборони Білорусі

Що відомо про ймовірність наступу Білорусі на територію України