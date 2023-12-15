Задействованы зенитные ракетные комплексы: в Беларуси проверяют дежурные силы ВВС и ПВО
Источник:Минобороны Беларуси
В Беларуси 15 декабря приступили к внезапной проверке дежурных войск Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Такие действия якобы происходят по плану командования.
Во время саммита лидеров ЕС 14 декабря Европейский Совет осудил поддержку России против Украины со стороны Ирана, Беларуси и КНДР. Он призвал все государства, чтобы они не оказывали материальной или иной поддержки российской агрессии.
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Что известно о проверке
В минобороны Беларуси сообщили, что подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск выдвинулись в назначенные районы и приступили к выполнению боевых задач.
Задействованы зенитные ракетные комплексы С-300, С-400, а также маловысотные радиолокационные комплексы "Роса-РБ",
– говорится в сообщении.
Сообщается, что при проверке личный состав должен выполнять задачи по выявлению и условному уничтожению контрольных целей.
Что известно о вероятности наступления Беларуси на территорию Украины
- 14 декабря стало известно, что в Беларуси планируют построить еще один военный городок у границы с Украиной. Его хотят разместить в районе города Гостомеля.
- Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко сказал, что строительство городка не следует считать свидетельством подготовки режима Лукашенко к военному участию во вторжении в Украину. Впрочем, он убежден, что, несмотря на отсутствие подготовки белорусской армии к вторжению в Украину, опасность с ее территории все еще может возникнуть.
- Недавно в Волынской и Ровенской области провели обучение. Оно было посвящено противодействию возможному вторжению в Украину с территории Беларуси. К ним привлекали и подразделения ВСУ, и СБУ, и Нацгвардию и пограничников. Это значит, что украинское командование отрабатывает подобные сценарии.
- В то же время, в течение последнего года Беларусь активно усиливает свои войска. Она создает дополнительные военные округа и постоянно проводит все новые и новые учения. Впрочем, значительные риски такие действия пока не составляют, однако к концу войны России против Украины угроза с ее территории полностью не исчезнет.