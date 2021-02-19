"Провокував правоохоронців": у Білорусі відмовилися розслідувати смерть протестувальника

Слідчі Білорусі відмовляються розслідувати вбивство протестувальника Олександра Тарайковського. Вони заявили, що у смерті він винен сам, бо нібито провокував правоохоронців.
Джерело:"Белта"
Інцидент стався 10 серпня 2020 року. Вночі відбувалася масова акція протесту біля станції метро Пушкінська в Мінську. Одним з учасників був Олександр Тарайковський. За кілька годин після початку акції чоловік загинув. Це була перша смерть під час білоруських протестів.
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Що розказали слідчі
Голова Слідчого комітету Білорусі Іван Носкевіч розказав, що Тарайковський був у стані алкогольного сп'яніння. Він нібито відокремився від натовпу протестувальників, ігнорував численні попередження правоохоронців та попрямував в їхній бік. Силовики розцінили це як провокацію.
Оперативників застерігали про можливі теракти, наявні вибухові речовини та зброю серед учасників протесту. Тому вони розцінили дії чоловіка як реальну загрозу життю і здоров'ю співробітників та інших учасників протесту.
Як запевняє Носкевіч, його колеги діяли виключно в рамках посадових інструкцій. Вони використали зброю з безпечної відстані, щоб зупинити протестувальника. Але через низку збігів, одне з поранень виявилося смертельним. Олександр Тарайковський миттєво загинув на місці події.
Слідство вважає, що дії правоохоронців у тій ситуації були виправданими – вони мали право використовувати нелетальну зброю для запобігання тяжчих наслідків. А це, у свою чергу, відповідає чинному білоруському законодавству.
Як реагували знайомі вбитого
- За попередньою версією слідства, Тарайковський йшов на правоохоронців з вибуховим пристроєм та ніби підірвався на міні.
- Рідні загиблого не погоджуються з цим. Батько та друг заперечували версію слідства. Вони розказували, що чоловік йшов в бік ОМОНу беззбройним та "навіть без цигарки".
- Цивільна дружина Тарайковського теж не вірить в те, що її чоловік міг сам себе підірвати.
Протести у Білорусі: з чого все почалося
- 9 серпня 2020 року білоруси вийшли на акції протести одразу після оголошення результатів президентських виборів в країні.
- За даними білоруської ЦВК, знову переміг Олександр Лукашенко. Але білоруси та цивілізований світ вважають результати сфальсифікованими.
- Перші акції протесту розганяли жорстко. Правоохоронці застосували газ, кийки, водомети, гумові кулі та вогнепальну зброю.
- За цей час затримали тисячі мітингувальників та арештували десятки активістів. 4 учасників протесту загинули.
- Акції в Білорусі тривають досі.