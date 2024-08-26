У ДПСУ відповіли, чи змінилась мета нещодавнього перекидання військ Білорусі до кордону України

Стало відомо, що білоруські війська під приводом "навчань" стягують значну частину військових потужностей, зокрема особовий склад та техніку, до кордону з Україною. Збройні сили Білорусі розмістились поблизу північної частини нашої держави.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів 24 Каналу, що "навчання" у Білорусі практично не припиняються. Влада країни робить це для того, аби підтримувати нагнітання ситуації, адже у 2022 році Алєксандр Лукашенко відкрив свій кордон для наступу російських військ на територію України й досі продовжує перебувати під впливом Кремля.

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Протидія Білорусі

Андрій Демченко зазначив, що ситуація по лінії кордону із Білорусією незмінна. Сили оборони повністю її контролюють. Однак вглиб територій цієї країни можуть відбуватися переміщення або накопичення військової техніки та особового складу.

За тим, що там (у Білорусі – 24 Канал) відбувається, активно стежать підрозділи ГУР, Міністерство оборони та Державна прикордонна служба,

– сказав речник.

Він підкреслив, що метою таких дій військового командування України є необхідність розуміти, чи змінюється ситуація у Білорусі та, чи може вона загрожувати нашій державі.

"Сили оборони укріплюють лінію кордону та прикордонні фортифікаційні споруди. Ми маємо бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій, і кожен, хто спробує вдертися на територію нашої держави, отримає відповідь українських захисників", – наголосив Демченко.

Особливості перекидання білоруських сил

Речник Державної прикордонної служби зауважив, що Білорусь, перекидаючи свої військові потужності поблизу кордону з Україною, має на меті, щоб ЗСУ тримали свої сили у цьому регіоні та не переправляли їх на більш важливі напрямки, де тривають активні бойові дії.

Свого часу Білорусь прийняла колишніх вагнерівців та загалом російських найманців, а зараз частину з них вона інтегрує у свої сили безпеки та оборони,

– висловився Андрій Демченко.

Він додав, що російські найманці зараз допомагають проводити "навчання" білоруським військовим поблизу кордону з Україною. Сили оборони знають про це та реагують на такі дії.