В ГПСУ ответили, изменилась ли цель недавней переброски войск Беларуси к границе Украины

Стало известно, что белорусские войска под предлогом "учений" стягивают значительную часть военных мощностей, в частности личный состав и технику, к границе с Украиной. Вооруженные силы Беларуси разместились вблизи северной части нашего государства.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал 24 Каналу, что "учения" в Беларуси практически не прекращаются. Власти страны делают это для того, чтобы поддерживать нагнетание ситуации, ведь в 2022 году Александр Лукашенко открыл свою границу для наступления российских войск на территорию Украины и до сих пор продолжает находиться под влиянием Кремля.

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Противодействие Беларуси

Андрей Демченко отметил, что ситуация по линии границы с Белоруссией неизменна. Силы обороны полностью ее контролируют. Однако вглубь территорий этой страны могут происходить перемещения или накопления военной техники и личного состава.

За тем, что там (в Беларуси – 24 Канал) происходит, активно следят подразделения ГУР, Министерство обороны и Государственная пограничная служба,

– сказал спикер.

Он подчеркнул, что целью таких действий военного командования Украины является необходимость понимать, меняется ли ситуация в Беларуси и, может ли она угрожать нашему государству.

"Силы обороны укрепляют линию границы и пограничные фортификационные сооружения. Мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций и каждый, кто попытается вторгнуться на территорию нашего государства получит ответ украинских защитников", – подчеркнул Демченко.

Особенности переброски белорусских сил

Представитель Государственной пограничной службы отметил, что Беларусь, перебрасывая свои военные мощности вблизи границы с Украиной, имеет целью, чтобы ВСУ держали свои силы в этом регионе и не переправляли их на более важные направления, где продолжаются активные боевые действия.

В свое время Беларусь приняла бывших вагнеровцев и вообще российских наемников, а сейчас часть из них она интегрирует в свои силы безопасности и обороны,

– высказался Андрей Демченко.

Он добавил, что российские наемники сейчас помогают проводить "учения" белорусским военным вблизи границы с Украиной. Силы обороны знают об этом и реагируют на такие действия.