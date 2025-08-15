У мережі з'явилося відео, на якому зафіксована бійка цивільних та працівників ТЦК. Конфлікт виник через агресивні дії цивільних під час перевірки документів. Матеріали справи передані до СБУ.

Чоловіки поводилися агресивно під час перевірки документів працівниками ТЦК. Про це пише 24 Канал із посиланням на Одеський обласний ТЦК.

Що відомо про інцидент з ТЦК в Одесі?

У соцмережах почали поширювати відео, на якому нібито відбувається сутичка між цивільними та представниками ТЦК. На скандальну ситуацію вже відреагували в Одеському обласному ТЦК та СП. Там заявили, що відео має маніпулятивний характер, події на ньому не відповідають дійсності, а мета таких публікацій - дискредитувати ЗСУ й зірвати мобілізаційні заходи.

Так, 13 серпня 2025 року в Приморському районі Одеси спільна група оповіщення, до складу якої входили військовослужбовці ТЦК та представники Нацполіції, проводила планову перевірку військово-облікових документів громадян.

Під час перевірки один чоловік почав поводитися агресивно та спробував утекти на своєму автомобілі. Правоохоронці зупинили його на території місцевого СТО. Виявилося, що він перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку.

Провівши перевірку працівників СТО виявили ще кількох чоловіків з подібними порушеннями. Цивільні застосовували фізичну силу та перешкоджали роботі посадових осіб. Правоохоронці встановили усіх причетних до протиправних дій, а матеріали передали до СБУ для правової оцінки.

Зверніть увагу! В управлінні ТЦК наголошують, що перешкоджання діяльності ЗСУ та інших військових формувань є тяжким злочином, а також закликають громадян критично ставитися до інформації з неперевірених джерел.

Нагадаємо, у травні цього року група чоловіків напала на працівників ТЦК в Кременчуці. Тоді через спланований напад з використанням перцевого балончика та травматичного пістолета поліція затримала зловмисників.