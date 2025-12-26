Різдвяне диво: у розіграші Фонду 24 переміг військовий, що воює на гарячому напрямку

Напередодні Різдва Фонд 24 закрив величезний збір на автівку для артилеристів Національної гвардії України. Наші захисники тепер ще більше вірять у Різдвяне диво й передали благодійникам, які донатили на цей збір, невеличке повідомлення.

Про це розповіла ведуча 24 Каналу Інна Набок, додавши, що закритий збір – ще один дуже важливий підсумок року, що минає. Для кожного, хто до нього долучився, наші військові передали свою подяку.

Дивіться також Ті, кому не байдуже: 7 відомих українців, які волонтерять і збирають мільйони на ЗСУ

Різдвяне диво для ще одного нашого захисника

Звіт від підрозділу Національної гвардії України – це спільний підсумок року всіх українців. Тому ми сердечно вдячні кожному хто довіряє Фонду 24 й підтримує українське військо.

Від групи 42 апробації безпілотних систем висловлюємо щиру подяку благодійному Фонду 24 та всім благодійникам за допомогу в закупівлі автотранспорту для нашого підрозділу. Щиро дякуємо і слава Україні,

– наголосили військові.

До слова, за донат від 200 грн на цей збір Фонд розігрував iPhone 16 від наших партнерів. Сталося ще одне Різдвяне диво, адже програма, яка обирала переможця, зробила цей момент дуже особливим. Адже переможцем став військовослужбовець Дмитро, який воює на Харківському напрямку.

Ним виявилася людина, яка щодня ризикує життям, щоб ми могли жити, працювати, виховувати дітей. Попри втому, холод і небезпеку він донатить на збори для своїх побратимів. Ті, хто тримають фронт, ще й знаходять сили підтримувати інших,

– наголосила ведуча 24 Каналу Інна Набок.

Вона особисто зателефонувала нашому захиснику, щоб подякувати й повідомила, що автівка, на яку ми збирали кошти, відправиться для артилеристів НГУ. Вони на неї дуже чекають. Ба більше, її додатково обладнають РЕБ.

Війна немає вихідних: про новий збір

"Кажуть, що бувають дива на Різдво, то нехай цей iPhone, який ви виграли, буде таким маленьким, приємним дивом для вас особисто на Різдво", – сказала Інна Набок у розмові з військовим Дмитром.

У відповідь він теж висловив сподівання, що війна невдовзі закінчиться і все буде добре.

Також Інна Набок нагадала про ще один збір, адже війна не взяла Різдвяної паузи, а потреб у наших військових багато. Тому усіх небайдужих закликають долучитися до нього збору на бус для українських захисників з 90 аеромобільного батальйону.

Важливо! Це терміновий збір, адже на автомобіль уже дуже чекають на Донеччині. Він потрібен, щоб вивозити людей, рятувати побратимів, доставляти все необхідне на фронт. Ціль – 425 тисяч. Долучитися до збоку можна за посиланням!

"Ми будемо дуже вдячні, бо коли нас багато, – маленьких донатів не буває. Кожна гривня справді наближає повернення наших захисників і захисниць додому", – підсумувала ведуча 24 Каналу Інна Набок.

Як Фонд 24 допомагає військовим?