"Холодомор" та відключення світла по 10 годин: які фейки щодо блекауту поширює Росія

Росіяни взялися за систематичне поширення фейків про підготовку України до зимового сезону. Вони хочуть переконати, що громадян очікує темряву, що Росія не винна у цьому, а також хочуть, щоб українці звикли до обстрілів.

Ще з липня 2023 року у російських анонімних пабліках, що маскуються під українські, почали з'являтися повідомлення про невідворотній блекаут. Пропаганда намагалася вселити думку, що навіть за відсутності нових обстрілів українців очікує темрява.

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Три тактики російської пропаганди

Перша тактика агітпропу полягає у залякуванні – вони розраховують розхитати внутрішню ситуацію в Україні та змусити владу укласти вигідний для Росії мир, віддати окуповані території. Однієї з маніпуляцій на відключеннях світла є повідомлення про "домовленість з Заходом, яка врятувала Україну від "Холодомору". Також пропаганда намагається нагнітати ситуацію.

Водночас цілком імовірно, що ЗС Росії продовжать завдавати ударів по критичній інфраструктурі України — всі цілі фактично розвідані й по суті будь-яке місто можна залишити без світла та тепла на необмежений час. Це якраз і буде тим самим "Холодомором",

– пишуть пропагандистські пабліки.

Росіяни використовують й менш апокаліптичні сценарії, заявляючи, що нібито світла не буде по 8 чи 10 годин навіть без нових ударів. Однак статистика показує, що росіянам не вдалося залякати українців – 80% громадян проти будь-яких поступок.

Також російський агітпроп використовує тактику "цап-відбувайло", перекладаючи відповідальність з винних на інших. Ще навесні 2023 року пропагандисти поширювали фейки, що нібито у проблемах української енергетичної системи винні не російські ракетні удари, а неефективне врядування. Зараз же окупанти переконують, що Україна не готова до зими та перебуває на грані зриву.

Звичайно, легко все звалити на противника, який зруйнував усе ракетними ударами, але ви ведете війну, причому затяжну, а рівень управління як за мирного життя,

– переконують російські пабліки.

Звинувачують у цьому як Уряд, так і НАК "Нафтогаз України", "ДТЕК" чи Наглядову раду державної енергогенерувальної компанії "Центренерго". Агітпроп поширює фейки про провал підготовки, корупцію, мінімальні показники вугілля та газу, невиконаний план ремонту енергоструктури чи вплив олігархів.

Прикладом такої пропаганди, наприклад, стали нещодавні фейки про графіки відключення з 1 жовтня. Росіяни прагнуть підірвати віру у владу та деморалізувати населення.

Третім прикладом тактики російських фейків про блекаут є розширення меж прийнятного. Окупанти прагнуть переконати, що удари по цивільній інфраструктурі України є буденним явищем, що українці мають звикнути до цього.

Якщо війна перейде у затяжний формат на виснаження, то російська армія продовжить завдавати ударів по енергетичній і паливній інфраструктурі,

– так виглядає теза самих росіян.

Вони намагаються переконати, що дії Росіє є "гуманними", та, наприклад, порівнюють ситуацію з Близьким Сходом. Окупанти хочуть вселити думку, що росіяни не винні, бо ситуація в Газі набагато гірша. Нібито вони "шкодують".

Яка ситуація з енергетикою в Україні