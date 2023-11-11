Бензиновий або дизельний: який генератор краще обрати на випадок блекауту

Як бензиновий, так дизельний генератори мають свої переваги, які варто врахувати при виборі. Окрім цього, звернути увагу варто й на альтернативні джерела електроенергії при відключеннях.

Головний енергетик КП "ВУКГ" Віталій Оленченко поділився перевагами та недоліками кожного з видів. Окрім цього, варто пам'ятати про правила експлуатації такої техніки.

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Важливо обрати правильний генератор

Якщо говорити про дизельні генератори, то вони виграють через свою економність та надійність. Вони можуть видавати більшу потужність, показники якості вищі, а ціна самої енергії нижче. Однак бензинові зазвичай легші і краще запускаються при низьких температурах, що важливо на зиму.

Також, при відсутності електроенергії можна використовувати автомобільний акумулятор. Ним можна безпечно живити ноутбуки, смартфони, лампи – але за умови правильного підключення. Не можна підключати до акумулятора потужну техніку, як от холодильник чи мікрохвильовка.

Крім, цього є й інші різновиди акумуляторів: свинцево-кислотні, гелеві GEL, літій-іонні та багато інших. Усіх їх використовувати бажано у добре провітрюваних приміщеннях, бо у процесі роботи вони можуть виділяти багато небезпечних речовин. Крім того, вони вибухонебезпечні і потребують правильної експлуатації,

– зазначив Віталій.

Також одним з джерел є сонячні панелі – вони мають перевагу влітку, коли багато проміння. Вони не мають ні шуму, ні вихлопів, ні страху, що вибухнуть.

При виборі альтернативних джерел енергії слід звертати особливу увагу на їхню якість та характеристики, зокрема, потужність, тип підключення до мережі, на форму вихідного сигналу. Має бути чиста синусоїда. Адже при гібридній висока ймовірність псування побутової техніки, що може призвести до пожежі.

Чи очікувати блекаут взимку

В українській розвідці заявили, що країна-агресорка має приблизно 870 високоточних ракет стратегічного та оперативно-стратегічного рівня. Якщо бути точнішим, то це 165 "Калібрів", 80 "Кинджалів", 150 ракет Х-22 / Х-32. Також у ворога може бути приблизно 160 ракет типу Х-101, Х-555 і Х-55, а ще – 290 ракет типу "Іскандер-М" та "Іскандер-К".

Голова естонської розвідки Антс Ківісельг зазначив, що зимовий період буде тяжкий. Росія продовжуватиме атакувати цивільну та критичну інфраструктуру, щоб позбавити українців електроенергії.