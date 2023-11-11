Бензиновый или дизельный: какой генератор лучше выбрать на случай блекаута

Как бензиновый, так и дизельный генераторы имеют свои преимущества, которые следует учесть при выборе. Кроме этого, обратить внимание следует и на альтернативные источники электроэнергии при отключениях.

Главный энергетик КП "ВУКГ" Виталий Оленченко поделился преимуществами и недостатками каждого из видов. Кроме этого, следует помнить о правила эксплуатации такой техники.

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Важно выбрать правильный генератор

Если говорить о дизельных генераторах, то они выигрывают из-за своей экономности и надежности. Они могут выдавать большую мощность, показатели качества выше, а цена самой энергии ниже. Однако бензиновые обычно легче и лучше запускаются при низких температурах, что немаловажно на зиму.

Также при отсутствии электроэнергии можно использовать автомобильный аккумулятор. Им можно безопасно питать ноутбуки, смартфоны, лампы – но при правильном подключении. Нельзя подключать к аккумулятору мощную технику, как холодильник или микроволновка.

Кроме этого, есть и другие разновидности аккумуляторов: свинцово-кислотные, гелевые GEL, литий-ионные и многие другие. Всех их использовать желательно в хорошо проветриваемых помещениях, потому что в процессе работы они могут выделять много опасных веществ. Кроме того, они взрывоопасны и требуют правильной эксплуатации,

– отметил Виталий.

Также одним из источников являются солнечные панели – они имеют преимущество летом, когда много лучей. Они не имеют ни шума, ни выхлопов, ни риска взорваться.

При выборе альтернативных источников энергии следует обращать особое внимание на их качество и характеристики, в частности мощность, тип подключения к сети, форму выходного сигнала. Должна быть чистая синусоида. Ведь при гибридной высока вероятность порчи бытовой техники, что может привести к пожару.

Ждать ли блекаут зимой

В украинской разведке заявили, что страна-агрессорка имеет около 870 высокоточных ракет стратегического и оперативно-стратегического уровня. Если быть точнее, то это 165 "Калибров", 80 "Кинжалов", 150 ракет Х-22/Х-32. Также у врага может быть примерно 160 ракет типа Х-101, Х-555 и Х-55, а еще – 290 ракет типа "Искандер-М" и "Искандер-К".

Глава эстонской разведки Антс Кивисельг отметил, что зимний период будет тяжелым. Россия будет продолжать атаковать гражданскую и критическую инфраструктуру, чтобы лишить украинцев электроэнергии.