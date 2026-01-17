Повне відключення світла на Заході: у РНБО відповіли на чутки у мережі

У мережі поширили лист нібито про повне відключення електроенергії на заході України. Фахівці спростували непідтверджену інформацію.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Центр протидії дезінформації.

Чи буде повне відключення світла на Заході?

У мережі розповсюдили інформацію про нібито повне відключення електроенергії на Заході України та оформили її як офіційну.

Фахівці ЦПД заявили, що насправді жодних підтверджень таких дій з боку Міненерго, оператора енергосистеми, ОВА чи обленерго немає станом на 12:00 17 січня.

Непідтверджена інформація про відключення на Заході / Фото ЦПД

"Це елемент гібридної війни, де обʼєкт атаки – не лише енергосистема України, а й стійкість суспільства. Метою таких вкидів є вчинення емоційного впливу на населення, щоб спровокувати паніку та дестабілізувати ситуацію в Україні", – резюмували в РНБО.

