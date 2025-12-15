Тиск триватиме, – нова глава британської MI6 попередила Путіна щодо України
- Нова глава MI6 Блейз Метревелі заявила про непохитну підтримку України та попередила, що тиск на Росію буде продовжуватися.
- Британська розвідка попереджає про модернізацію російського флоту для ураження підводних кабелів та трубопроводів, а також про можливий напад Росії на Європу.
Нова глава британської секретної розвідки MI6 Блейз Метревелі звернулася до російського диктатора Володимира Путіна. Вона попередила, що шпигуни Великої Британії не кинуть Україну.
У своїй першій промові Метревелі заявила про непохитну підтримку Києва, оскільки США наполягають на територіальних поступках. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph та The Times.
Як Метревелі звернулася до Путіна?
Глава британської секретної розвідки MI6 заявила, що Путін не повинен сумніватися у незмінності підтримки України й тиск на Росію буде продовжуватися.
Експорт хаосу – це не помилка, а особливість російського підходу до міжнародної взаємодії, і ми маємо бути готовими до того, що це триватиме доти, доки Путін не буде змушений змінити свої розрахунки,
– додала вона.
Блейз Метревелі зазначила, що правила війни тепер переписуються Росією та іншими ворожими гравцями, і що світ стикається з новою "епохою невизначеності". У зв'язку з цим видання нагадало, що раніше Москву викрили у веденні гібридної війни проти Європи, використанні кібератак і безпілотників у спробі посіяти паніку.
За словами посадовиці, це так звана "гібридна війна", коли Росія не намагається прямо знищити НАТО, а поступово послаблює його – спочатку створюючи кризи, наприклад через фейкові новини, а потім користуючись ними.
Британська військова розвідка також попередила, що Путін модернізує військово-морський флот для ураження критично важливих підводних кабелів і трубопроводів.
The Times зазначає, що це не перше подібне попередження про Росію від британських сил безпеки – те саме говорить і генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Минулого тижня він заявив, що протягом п’яти років країна-агресорка може напасти на одну з країн Альянсу.
Міністр збройних сил Британії Алістер Карнс каже, що вся країна має готуватися до можливого початку війни. Для старшого покоління це нагадує поради часів холодної війни на кшталт "Захистися і виживи".
Таке психологічне налаштування суспільства триває вже давно: ще в липні минулого року новий командувач британської армії Роланд Вокер заявив, що військо має бути готовим до повномасштабної війни за три роки.
Однак часу залишилося вже значно менше, а армія, як і раніше, видається слабко оснащеною – зокрема через проблеми з новою бронемашиною Ajax, яку можуть узагалі списати. Попередження – це добре, і немає сумнівів, що кібератаки, здійснювані хакерами або державними структурами, є реальною загрозою.
У газеті вважають, що не зрозуміло, чого саме прагнуть досягти ці песимістичні прогнози. Якщо Британія та її європейські союзники справді готуються до прямого зіткнення з Росією, яке може статися вже за часів нинішнього уряду, то реальної терміновості у збільшенні оборонних витрат не видно.
Військовий бюджет мають довести до 2,5% ВВП лише у 2027 році, і після цього влада не дає жодних чітких обіцянок витрачати більше в межах свого терміну. Редакційна колегія стверджує, що політики можуть гарантувати лише те, що здатні зробити самі, тому заява лейбористів про 3,5% ВВП на оборону до 2035 року не має великої цінності, адже до того часу їх, імовірно, вже не буде при владі.
Та й узагалі, якщо загроза з боку Путіна настільки серйозна, то чекати до 2035 року – це все одно що відкласти проблему на далеке майбутнє. Або керівники армії та розвідки спеціально перебільшують загрозу з боку Росії, щоб вибити більше грошей для своїх відомств, або ж уряд свідомо лякає населення, не збираючись реально розв'язувати проблему.
Якщо кошти зараз ідуть на так звану "cіру зону" – кібервійну та подібні речі, то у разі справжнього збройного конфлікту з Москвою грошей знадобиться значно більше.
Зазначається, що міністр Карнс говорить про загрозу для Британських островів, але в чинних оборонних планах взагалі немає ідеї створити протиракетний щит, подібний до ізраїльського, навіть у найближчі десять років.
The Times вважає, що міністри й військове керівництво не можуть без кінця говорити про російську небезпеку і водночас не пояснювати, за які кошти країна збирається їй протистояти.
Коли Росія може напасти на країни на НАТО?
Раніше Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Росія може відновити військовий потенціал раніше, ніж очікувалося. Він наголосив на необхідності посилення оборонних зусиль Німеччини та її союзників.
Дослідник геостратегії, засновник Free Nations PostRussia Forum Олег Магалецький в етері 24 Каналу зазначив, що Росія системно готується до війни з НАТО, і навіть у разі невдачі може використати ситуацію для торгів щодо санкцій та війни в Україні.
Існує ймовірність як відкритої атаки, так і інформаційної війни, диверсій, і це визнають країни Балтії та Скандинавії, тоді як інші члени НАТО можуть недооцінювати цю загрозу.