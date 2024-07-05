Є план примирення, – ізраїльський журналіст про конфлікти на Близькому Сході
Іран заявив, що підтримає ліванське угруповання "Хезболла", якщо Ізраїль нападе на Ліван. До того ж війна Ізраїлю з ХАМАС досі триває, а ситуація на Близькому Сході залишається напруженою.
Ізраїльський журналіст Цві Зільбер розповів 24 Каналу, що Іран не має достатньо сил, щоб напряму воювати з Ізраїлем. Тому погрози з боку іранської влади насправді важко реалізувати на практиці.
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До чого варто готуватися
Зараз Іран знизив градус своєї риторики. А в угрупованні "Хезболла" заявили, що припинять обстріли Ізраїлю, якщо країна зробить те саме щодо Сектору Гази. Це обіцяють виконати навіть без підписання будь-яких мирних домовленостей.
Так шукають способи, як врегулювати ситуацію. В Ізраїлі також не роблять зайвих рухів, бо є надія, що все може закінчитися мирно. До того ж була інформація, що Ліга арабських держав заявила, що більше не вважає "Хезболлу" терористичною організацією.
Судячи з усього, є певний план примирення, щоб закінчити все без війни. Адже багаті арабські країни зараз дуже не хочуть регіональної війни на Близькому Сході й всіма силами намагаються цього уникнути,
– підкреслив Цві Зільбер.
Якщо Ізраїль найближчими днями оголосить про завершення воєнної операції в Секторі Гази, то цілком ймовірно, що ми побачимо завершення історії з "Хезболлою" без війни. Але очевидно, що для Ізраїлю будуть потрібні підтвердження мирних намірів.
Ситуація на Близькому Сході: контекст
- У жовтні 2023 року Ізраїль масовано атакували ракетами з боку Сектора Гази. На країну випустили сотні ракет та дронів. Терористи ХАМАС зайшли у низку міст та захопили заручників. Деякі з них не звільнені досі. Ізраїльська влада оголосила про початок війни.
- ЦАХАЛ майже місяць готувався до початку наземної операції у Секторі Гази. Все ж 28 жовтня на північ території зайшли ізраїльські бронетранспортери, танки та інша техніка.
- Загалом армія атакувала понад 450 військових об'єктів терористичної організації ХАМАС. Окремо проводилась операція зі знищення сотень тунелів, які побудували терористи.
- Окрім війни з ХАМАС, Ізраїль також стикнувся з агресією з боку Лівану. Угруповання "Хезболла" 4 липня випустила на країну понад 200 ракет і безпілотників. Бойовики назвали це помстою за вбивство їхнього ватажка.