Є план примирення, – ізраїльський журналіст про конфлікти на Близькому Сході

Іран заявив, що підтримає ліванське угруповання "Хезболла", якщо Ізраїль нападе на Ліван. До того ж війна Ізраїлю з ХАМАС досі триває, а ситуація на Близькому Сході залишається напруженою.

Ізраїльський журналіст Цві Зільбер розповів 24 Каналу, що Іран не має достатньо сил, щоб напряму воювати з Ізраїлем. Тому погрози з боку іранської влади насправді важко реалізувати на практиці.

До теми Ізраїль відреагував на погрози Ірану про "війну на знищення"

До чого варто готуватися

Зараз Іран знизив градус своєї риторики. А в угрупованні "Хезболла" заявили, що припинять обстріли Ізраїлю, якщо країна зробить те саме щодо Сектору Гази. Це обіцяють виконати навіть без підписання будь-яких мирних домовленостей.

Так шукають способи, як врегулювати ситуацію. В Ізраїлі також не роблять зайвих рухів, бо є надія, що все може закінчитися мирно. До того ж була інформація, що Ліга арабських держав заявила, що більше не вважає "Хезболлу" терористичною організацією.

Судячи з усього, є певний план примирення, щоб закінчити все без війни. Адже багаті арабські країни зараз дуже не хочуть регіональної війни на Близькому Сході й всіма силами намагаються цього уникнути,

– підкреслив Цві Зільбер.

Якщо Ізраїль найближчими днями оголосить про завершення воєнної операції в Секторі Гази, то цілком ймовірно, що ми побачимо завершення історії з "Хезболлою" без війни. Але очевидно, що для Ізраїлю будуть потрібні підтвердження мирних намірів.

Ситуація на Близькому Сході: контекст