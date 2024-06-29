Про це повідомило представництво Ірану в ООН у мережі Х (колишній твітер).

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У представництві заявили, що вважають плани Ізраїлю щодо проведення наземної операції проти сил Хезболли на території Лівану "психологічною війною".

Попри те, що Іран вважає психологічною війною пропаганду сіоністського режиму про намір напасти на Ліван, якщо він розпочне повномасштабну військову агресію, почнеться війна на знищення,

– ідеться у повідомленні.

Наголошують, що "всі варіанти, в тому числі повне залучення всіх фронтів опору, на столі".

Акутально про ескалацію

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал ВПС США К. К. Браун попереджав, що наступ військ Ізраїлю на Ліван загрожує відповіддю з боку Ірану, який може стати на захист Хезболли, спровокувавши розширення війни.